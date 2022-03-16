ليبيا.. هل ولدت مبادرة ويليامز حول القاعدة الدستورية "ميتة"؟

رأى سياسيون ومحللون ليبيون أن مبادرة مستشارة الأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، من أجل تشكيل لجنة مشتركة لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات ”وُلدت ميتة“.

وانقضت، أمس الثلاثاء، الآجال التي ضبطتها وليامز، لتقديم تركيبة اللجنة المشتركة (6+6) التي تضم ستة أعضاء من مجلس النواب ومثلها من مجلس الدولة، فيما لم يقدم البرلمان موقفا نهائيا من المبادرة.

في المقابل، صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يوم الإثنين، على اختيار 12 عضوا لتمثيله في لجنة التوافق المشتركة مع مجلس النواب بشأن إعداد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة في خطوة مثيرة للتساؤلات، سيما وأن البرلمان لازم الصمت إزاءها.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، إن ”المجلس شكل لجنة من أعضائه لتقابل لجنة من مجلس النواب لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقها“.

وأضاف لنقي، في تصريحات لـ ”إرم نيوز“: ”ننتظر لجنة مجلس النواب“، موضحا أن ”العدد الذي شكل به مجلس الدولة لجنته ممكن تخفيضها دون أي مشاكل، والمهم الآن الجدية من الطرفين“.

لكن سياسيين ومحللين ليبيين، رأوا أن ”موقف مجلس الدولة مخيب وقد يقوض المبادرة“ التي طرحتها ويليامز، التي اعتبروا أنها ”ولدت ميتة“.

وتنص مبادرة وليامز على تشكيل لجنة (6+6) بين البرلمان ومجلس الدولة لإقرار قاعدة دستورية تجري على أساسها الانتخابات بشقيها البرلماني والرئاسي في حزيران/ يونيو المقبل.

”تراجع مهين“

وقال المحلل السياسي كمال المرعاش، إن ”إعلان مجلس الدولة عن قائمة لإعداد القاعدة الدستورية هو تراجع مهين ومعيب للمجلس ورئيسه عما تم إنجازه مع البرلمان“.

وأضاف المرعاش أن ذلك أيضا يعتبر ”استجابة لضغوط ستيفاني وليامز التي لم تهضم فكرة التوصل إلى تفاهمات ليبية/ليبية بعيدة عن هيمنة الولايات المتحدة؛ لأنها بالفعل كشفت عن وجهها الحقيقي كونها مندوبة المصالح الأمريكية وليس الأممية“.

وأكد في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ أن ”من يتابع تحركات وليامز منذ نجاحها في إجهاض تنظيم الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وباستخدام أدوات محلية، سيدرك تماما أن مبادرتها ولدت ميتة“.

واعتبر أنها ”تريد تصفية حساباتها مع البرلمان الذي سبق أن وقف بالمرصاد لتدخلاتها لوأد أي مصالحة ليبية – ليبية“.

وبحسب المرعاش فإن ”ما يسمى بمبادرة وليامز صمّمت أساسا لعرقلة جهود البرلمان الأخيرة وتفاهمه مع مجلس الدولة، بعد أن نكس وتراجع رئيس المجلس الأعلى عن كل التفاهمات التي قادت للتعديلات الدستورية“.

وتابع: ”لا أعتقد أن البرلمان سيتراجع عن تعديلاته الدستورية ويفقد تماما سبب وجوده“.

”جسم استشاري“

من جانبه، قال عضو مجلس النواب سعد المريمي، إن ”مجلس الدولة جسم استشاري لا أكثر وأن البرلمان هو الجسم التشريعي الوحيد والذي يقرر في ليبيا“.

وبخصوص موقف البرلمان من مبادرة وليامز، أضاف المريمي في لـ“إرم نيوز“، إنه ”من المبكر الحديث عن موقف البرلمان، ننتظر حتى يجتمع وسيتخذ وقتها القرار حول هذه المبادرة“.

وأضاف أنه ”بالنسبة للحديث عن إجراء الانتخابات في حزيران/يونيو المقبل، هو كلام عار عن الصحة، فتاريخ الانتخابات لم يتم إقراره بعد“.

وأشار إلى أن ”حكومة الوحدة منتهية الولاية منذ 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبالتالي لا يمكنها تنظيم الاستحقاقات النيابية والرئاسية“.

وكان أعضاء في البرلمان الليبي، استهجنوا مؤخرا مبادرة وليامز، معتبرين أنها ”تدخل في الشأن الليبي في خضم التوترات بين الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة“.