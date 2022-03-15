الداخلية الليبية تعلن عن تحرير رهائن أجانب في زوارة واعتقال الخاطفين

أعلنت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية في ليبيا تحرير عدد من الرهائن الأجانب في مدينة زوارة التي تقع غرب العاصمة طرابلس، وتمكنت من القبض على الخاطفين.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الرهائن الأجانب ”كانوا مختطفين من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون داخل أحد الأوكار في ضواحي مدينة زوارة“.

وذكرت الوزارة، أن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية في جهاز المباحث الجنائية تمكنوا في عملية أمنية من تحرير عدد من الرهائن الأجانب كانوا مختطفين من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون داخل أحد الأوكار في ضواحي مدينة زوارة.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه تم ضبط الخاطفين متلبسين دون أي أضرار أثناء مداهمة الوكر، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.

بدوره قال مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية في جهاز المباحث، إن من أسماهم بـ“ الضباع“ لم يكتفوا بتهريب المهاجرين والعمالة الوافدة في قوارب الموت، بل تعدوا إلى بيعهم كالسلع والأغنام“.

وأشار المكتب إلى أن العملية الأمنية التي استهدفت تحرير الرهائن تمت بعد انتهاء وحدة التحري من جمع المعلومات عن عصابة مسلحة تحتجز رهائن أجانب في استراحة في ضواحي زوارة.

وبين أن العملية كانت ”فائقة الدقة وبجهود استخباراتية تكاد تكون مستحيلة، ودون أضرار للرهائن ولأفراد المكتب“، لافتا إلى أن القوة تمكنت من تحرير الرهائن من حوزة المسلحين وهم ”متلبسون مذلولون“، حسب البيان.

وعرض المكتب فيديو قصيرا لأحد الرهائن المحرريين من الجنسية المصرية يشرح فيه ما تعرض له من ”مآسٍ وأهوال تقشعر لها الأبدان، وتدمع لها الأعين من فظاعة ماتعرضوا له من هؤلاء الجبناء“.

وروى الرهينة المحرر أن أحد المهربين طلب منه مبلغ 170 الف دينار ثمنًا للطراد الذي أخذه شقيقه وفر به إلى إيطاليا.

وأشار الرهينة إلى أن المهرب داهم سكنه، وهدده، ثم أسره ومن معه من المصريين والبنغال، وطلب من كل واحد منهم مبلغ 20 ألف دينار لإطلاق سراحهم، واعتدى عليه بالضرب بكعب المسدس على رأسه ورجليه.

وروى معاناته أثناء الاعتقال والتعذيب الذي تعرض له وغيره من المعتلقين إلى أن داهمت القوة المكان وأطلقت سراحهم.

وتعتبر مدينة زوارة من مناطق تهريب البشر الرئيسة والاتجار بهم، حيث ترتع بها العديد من عصابات التهريب ومن أبرزها عصابة العمو الشهيرة.