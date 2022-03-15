تونس.. مفاوضات مرتقبة بين اتحاد الشغل والحكومة لنزع فتيل الأزمة الاجتماعية

من المنتظر أن تفتح المفاوضات المرتقبة بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل باب التهدئة ونزع فتيل الأزمة الاجتماعية المحتدمة، وتنهي مرحلة الخلافات بين المنظمة النقابية ذات الثقل الكبير والسلطة السياسية، وفق ما يؤكده متابعون.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الإثنين، رسميا، عن استئناف المفاوضات الاجتماعية في الأيام المقبلة مع الحكومة التونسية بعد توقفها منذ الـ25 من تموز/ يوليو، إثر اتخاذ رئيس الجمهورية مجموعة من القرارات من بينها حل الحكومة وتجميد البرلمان.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي لـ“إرم نيوز“: ”تونس تحتاج اليوم إلى وحدة وطنية حقيقية من أجل خلق الثورة بعيدًا عن المناكفات والمزايدات“.

وأضاف الطبوبي الذي كان التقى قبل أيام بسعيد ”مسار المفاوضات الاجتماعية الذي توقف في الـ25 من تموز/ يوليو سينطلق مجدّدا في الأيّام القليلة المقبلة، بدءًا باجتماع لمجمع القطاع العام لاتخاذ القرارات المناسبة ورفعها إلى الهيئة الإدارية الوطنية“.