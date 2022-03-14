أنباء عن مبادرة جديدة.. هل تنجح واشنطن بإنهاء "أزمة الحكومتين" في ليبيا

قالت مصادر سياسية ليبية، إن الولايات المتحدة تعتزم طرح مبادرة جديدة على رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، لنزع فتيل الأزمة وإيجاد تفاهمات بين طرفي النزاع.

وكثّف السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند في الأيام الأخيرة تحركاته من أجل الدفع نحو حسم الخلاف وحلّ أزمة الحكومتين، مع تمسك الدبيبة بموقفه وتصميم باشاغا على دخول العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه.

وقال محللون إن المبادرة الجديدة تهدف إلى تعيين رئيس جديد يكون من السلطة القضائية، إذ أوضح المحلل السياسي عز الدين عقيل أن ”هناك خطة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مستلهمة من التجربة المصرية والتونسية لإدارة الحكم في ليبيا إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية في يونيو/حزيران المقبل“.

وقال عقيل لـ“إرم نيوز“ إنه ”يتم الآن مماطلة الطرفين وتقديم وعود وما يشبه الضمانات لباشاغا حول مستقبله السياسي، وهذا ما يؤكد أن ليبيا الآن تحت الوصاية الدولية وما الأجسام الموجودة حاليا سوى معاول بيد الأجانب“.

وأشار عقيل إلى أن الأمريكيين ”أبلغوا الدبيبة بأن موقفه بات صعبا أمام باشاغا وعليه أن ينسحب حفظا لماء الوجه“، وكشف أن هناك قاضيا في المجلس الأعلى للقضاء تم توفير الحماية له قد يتم تنصيبه رئيسا مؤقتا لليبيا لقيادتها إلى الانتخابات التشريعية في يونيو/حزيران أو ما بعده بقليل ربما في يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب المقبلين“.

وأجرى باشاغا محادثات مع السفير الأمريكي، وقالت السفارة الأمريكية في تغريدات عبر حسابها على ”تويتر“، إن ”السفير ريتشارد نورلاند أشاد خلال اجتماع مع باشاغا بالاهتمام الذي أبداه للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع الدبيبة“.

وتعتقد أطراف سياسية ليبية أن الساعات المقبلة ستحمل معها حسم الأزمة الراهنة، لاسيما بعدما دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى محادثات عاجلة لإنهاء الأزمة.

وكشف رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا خالد الترجمان لـ“إرم نيوز“ عن اجتماع سيعقد في الساعات المقبلة بين باشاغا والدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب.

وقال الترجمان إن ”الاجتماع سيكون برعاية أمريكية، ومن خلال ما تسرب فإن واشنطن عازمة على إيجاد تفاهمات بين باشاغا والدبيبة للتوافق على الذهاب بانتخابات في مواعيد محددة وعبر آليات محددة، وإن الولايات المتحدة لم تنتصر لهذا الطرف أو ذاك، وتكتفي بالذهاب بعيدا من أجل استحقاقات الليبيين“.

وفي المقابل، نفت أطراف سياسية أخرى صحة المعلومات عن المبادرة الأمريكية إذ قال عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري بلقاسم قزيط لـ ”إرم نيوز“: ”لا أعتقد أن هذا الكلام دقيق“.