مناورات مغربية فرنسية على الحدود مع الجزائر.. وخبير عسكري: "رسائل سياسية"

انطلقت مناورات عسكرية مشتركة بين الجيشين المغربي والفرنسي قرب الحدود مع الجزائر، اعتبر خبير عسكري أنها تحمل ”رسائل سياسية“.

وتأتي هذه المناورات في خضم التوتر الدبلوماسي بين الرباط والجزائر، الذي وصل إلى حد قطع العلاقات بينهما العام الماضي.

ونقل منتدى ”القوات المسلحة الملكية المغربية“، يوم الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، صورة من المناورات.

وقال المنتدى، إن ”هذه المناورات الجوبرية تجرى على مستوى القطاع العملياتي الشرقي SOP/ORT بين المغرب وفرنسا، بمشاركة عدة وحدات من الطيران الخفيف للقوات البرية الفرنسية“.

وتعتبر هذه المناورات أولى الأنشطة الدولية التي تشرف عليها قيادة المنطقة الشرقية حديثة التأسيس في المغرب، منذ تعيين قيادتها وهيئة أركانها رسميا مطلع كانون الثاني/ يناير 2022

واستحدث المغرب منطقة عسكرية في شرق المملكة على الحدود مع الجزائر. وهذه المرة الأولى التي يتوجه فيها المغرب شرقا لإنشاء منطقة عسكرية.

ووفق المنتدى، تهدف هذه المناورات إلى ”الوقوف على مدى جاهزية القوات على مستوى القطاع، وقدرتها على القيام بمهام في إطار متعدد الأسلحة والجنسيات، كما تهدف لتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المغربية والفرنسية“.

دلالات

وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون عبدالرحمن مكاوي، الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، إن هذه المناورات العسكرية المشتركة ”تحمل الكثير من الدلالات“.

وأوضح المكاوي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”التمرين العسكري يأتي في وقت دقيق لاختبار جاهزية الجيش المغربي بالمنطقة الشرقية القريبة من الحدود الجزائرية“، مبينا أن ”هذه المناورات تحمل في باطنها رسائل سياسية وجيوإستراتيجية“.

وأضاف الخبير العسكري، أن ”مشاركة الجيش الفرنسي في هذه المناورات هي رسالة فرنسية للنظام العسكري في الجزائر، كما أن المملكة تؤكد من خلالها على أنها جاهزة لأي خطوة قد تقدم عليها الجارة الشرقية“.

وأبرز أن ”المناورات تتزامن مع مناورات عسكرية جزائرية مرتقبة قرب الحدود المغربية“، مشيرا إلى أن الجيش الجزائري ”بات بدوره يعيش حالة من الاستنفار، خصوصا من ولاية بشار إلى وهران وتحديدا بالمنطقة العسكرية الثانية والثالثة“.

وكانت مجلة القوات المسلحة الملكية المغربية، أكدت قبل أسابيع قليلة، أن إحداث المنطقة العسكرية الشرقية الجديدة يهدف إلى ”ضمان انسجام القيادة والتحكم والدعم للوحدات لتحقيق قدر أكبر من المرونة وحرية الحركة الضروريتين لإنجاز مختلف المهام الموكولة إليها“.

وستسهم هذه المنطقة العسكرية أيضا في ”الحدّ من الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، وكذلك تعزيز القدرات الدفاعية، وضمان سلامة وأمن البلاد“.

والعلاقات بين المغرب والجزائر متوترة منذ عقود لأسباب أهمها قضية الصحراء الغربية والحدود المغلقة بين البلدين منذ العام 1994، وتدهورت العلاقات المغربية الجزائرية بشكل كبير عندما أعلنت الجزائر في آب/ أغسطس 2021، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متهمة المملكة بارتكاب ”أعمال عدائية“ ضدها.

وردت المملكة حينها معربة عن أسفها لهذا القرار ورفضها ”مبرراته الزائفة“، كما اتهمت الرئاسة الجزائرية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، المغرب، بقصف شاحنتين جزائريتين وقتل ثلاثة من مواطنيها في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة ”البوليساريو“.

والتزم المغرب حينها الصمت إزاء الموضوع، ولم يصدر أي بيان عن السلطات المغربية على اتهامات الرئاسة الجزائرية.