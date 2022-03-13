باشاغا للمبعوث الأمريكي: سأستخدم كل الطرق لمباشرة عمل حكومتي من طرابلس

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، للمبعوث الأمريكي إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، عزمه استخدام كل الطرق السلمية والقانونية لمباشرة عمل حكومته من العاصمة طرابلس.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا، أوضح الأخير أثناء اجتماعه مع نورلاند مساء السبت في تونس ”أهمية أن تباشر حكومته عملها، للبدء في تسيير العملية الانتخابية، وتوفير الخدمات بشكل عاجل وسريع لكل الليبيين“.

وأضاف أن ”الطرفين ناقشا خلال الاجتماع تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة“، كما أكدا ”دعمهما للحلول السلمية، ولأي عملية حوار تدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب موعد ممكن“، مشيرين إلى تقديرهما واحترامهما لسيادة الليبيين وإرادتهم في الوصول إلى الانتخابات، بحسب ما أورده المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا.

ووصل فتحي باشاغا مساء السبت إلى تونس لإجراء مشاورات مع أطراف ليبية ودولية، لحل الأزمة وتولي حكومته السلطة في طرابلس.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أشاد السفير نورلاند، بالاهتمام الذي أبداه رئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، أثناء لقائه به في تونس، للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة.

وبين نورلاند في سلسلة تغريدات على حساب السفارة الأمريكية في ليبيا، أن هذه ”المفاوضات تهدف إلى التوصل لتفاهم سياسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة“، لافتا إلى أن المحادثات ”ستركز على كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت هذه، والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن“.

ونقل نورلاند إدراكه لاستعداد رئيس الوزراء الدبيبة للمشاركة في هذه المحادثات.

وأضاف أنه سيتم تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.

وأكد أن موقف الولايات المتحدة، سوف يظلّ واضحا، قائلا: ”نحن نحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم“، وتابع: ”نحث الطرفين على القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف“.

وقال نورلاند: ”نعتقد أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم“، موضحا أن ”مناصرة طرف ضدّ آخر في الوضع الحالي، ليس خيارًا مطروحا“، بحسب تعبيره.