تحركات حزبية مكثفة لتوسيع التحالفات.. واجهة لاستحقاقات انتخابية أم لبناء "جزائر جديدة"؟

تشهد الجزائر تحركات متزايدة؛ سعيا لإقامة تحالفات سياسية بين الأحزاب التي تواجه حالة من الجمود في عملها وفي علاقتها بالشارع الجزائري، وسط جدل حول خلفية هذه التحركات ومدى أثرها على الساحة السياسية.

ودعا عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني، أمس السبت، إلى توسيع التحالفات السياسية في المرحلة المقبلة؛ ما أثار لغطا حول أسباب هذه الدعوة وأهدافها، لا سيما وأنها تأتي قبيل عقد عدة أحزاب سياسية لمؤتمراتها من أجل انتخاب قيادة جديدة، مثل حزب العمال اليساري وجبهة القوى الاشتراكية وغيرهما.

وقال ابن قرينة خلال الملتقى الجهوي الثالث للمنتخبين المحليين لمحافظات الوسط، إن ”الجزائر الجديدة لا تبنى إلا برؤية مشتركة وبتنازلات متبادلة من أجل الوطن وتوسيع التنسيق والتفاهمات بين مكونات الطبقة السياسية المسؤولة“، وفق تقديره.

وباستخدامه عبارة ”الجزائر الجديدة“، يشير ابن قرينة ضمنيا إلى توجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بناء ”جزائر جديدة“، لكن بطريقة لا ترضي أحزاب المعارضة.

ولا يعد ابن قرينة أول الداعين إلى توسيع التعاون بين الأحزاب؛ حيث سبق وأن دعت جبهة العدالة والتنمية، وهي أيضا من الأحزاب الإسلامية، إلى تنسيق موسع بين الأحزاب السياسية لإعادة الاعتبار للفعل السياسي المنظم ومواجهة ما أسمته ”تمييع“ الساحة السياسية.

وعلّقت مصادر مطلعة داخل حزب جبهة التحرير الوطني، وهو من أحزاب ”الموالاة“، أن الحزب لا يعارض بناء تحالفات سياسية جديدة تدعم الاستقرار وبلورة مشاريع وطنية جديدة تجمع كل الجزائريين على اختلافاتهم.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ ”إرم نيوز“، أن المسألة اليوم مرتبطة بالتغيرات الإقليمية والعالمية وهو ما يعني أن الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها بما يجعلها تتقدم في كل المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو غيرها.

لكن أحزاب المعارضة قد تشترط قيام السلطة بتنازلات لمد يدها لأحزاب الموالاة وللسلطة نفسها سيما بعد الاتهامات المتصاعدة في ما يتعلق بالتضييق على الحريات، وهي تُهم ترفضها السلطات الجزائرية؛ حيث سبق للرئيس عبدالمجيد تبون أن نفى وجود سجناء رأي في بلاده.

وقال مدير الاتصال في حزب ”جيل جديد“ المعارض حبيب براهمية، إن حزبه ينادي دائما بالحوار لمعالجة المشاكل السياسية التي تواجهها البلاد، وأضاف: ”نحن مع حوار وتحالف من أجل مشروع يمكن البناء عليه، وعلى الأحزاب هيكلة المجتمع وتوعية المجتمع بالمشاريع السياسية التي تقترحها الأحزاب“.

وأكد براهمية في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أنه ”منذ سنوات هناك أزمة ثقة بين المواطن والسلطة والمواطن والأحزاب السياسية من جهة أخرى؛ لأن المواطن لا يرى مشاريع لدى الأحزاب، هذا هو العمل الذي يجب أن تقوم به الأحزاب، عليها طرح أفكار ومحاولة جمع المواطنين حول المشاريع، علينا تجاوز الشعارات ويجب أن يكون الحوار من أجل تحقيق أهداف“.

لكن القيادي بحزب ”جيل جديد“ يربط نجاح هذا الحوار المحتمل بإعطاء السلطة حريات أكبر للجزائريين ومنح حريات لوسائل الإعلام، لافتا إلى أنه ”إذا استطعنا طرح أفكارنا على الجزائريين ولم لا الذهاب في تنفيذها وقتها يمكن الحديث عن حوار وتحالفات“.

وذهب محللون جزائريون في تفسير تصاعد التحركات لإنشاء تحالفات سياسية جديدة بين الأحزاب إلى عدة أسباب.

وقال المحلل السياسي الجزائري الدكتور إدريس عطية: ”أعتقد أن الحياة السياسية الجزائرية ارتبطت بمحطات تاريخية مهمة في تاريخ البلاد، الذاكرة السياسية للجزائريين أصبحت رافضة للأحزاب، سواء في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية التي أفرزت السيد عبد المجيد تبون، وهو مستقل رئيسا في مواجهة بقية المرشحين، وهم متحزبون أو غيرها“.

وأضاف عطية في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن ”التحركات الحالية مرتبطة بمتغيرين اثنين، المتغير الأول أن الجزائر تشهد إصلاحات سياسية وتوجه نحو حكامة الاستراتيجية الشاملة في كل المجالات سواء القطاعات الوطنية أو ورشات الإصلاح التي ستشمل إصلاح المدرسة والجامعة الجزائريتين والصحة وغيرها من الجوانب وبالتالي التحرك يأتي لدعم جهود رئيس الجمهورية الذي سبق وأن رفض عروضا من الأحزاب لدعمه“.

وأوضح المحلل السياسي الجزائري أن ”المستوى الثاني يتعلق ببعض التحضيرات لتجديد الأحزاب لخطابها وتجديد شراكتها مع المجتمع؛ وبالتالي تحاول تحضير أنفسها سواء للانتخابات الرئاسية في نهاية 2024 أو غيرها، الأحزاب تحاول الحفاظ على أوعيتها الانتخابية وعلى رأسها حركة البناء الوطني التي تحاول إعطاء تصور جديد عن نفسها وغيرها، ومع ذلك فإن هذه الدينامية الجديدة تعد مؤشرا إيجابيا للحياة الحزبية في الجزائر“.