تونس.. "الدستوري الحر" يدعو لإنهاء الإجراءات الاستثنائية وإنقاذ الوضع من الانفجار

دعا الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الأحد، إلى إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد، وإيجاد حلول عاجلة للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم.

وخرج أنصار الحزب، اليوم، في مظاهرة حاشدة في العاصمة التونسية، حيث تجمّع أنصار الحزب في شارع خير الدين، على بعد مئات أمتار من الشارع الرئيس للعاصمة تونس، حيث مقر وزارة الداخلية.

وقالت رئيسة الحزب عبير موسي مخاطبة رجال الأمن: ”دعوا الناس تشارك في هذا التجمع ولا تمنعوهم من الالتحاق بشارع خير الدين“، مضيفة أن ”التونسيين رأوا قدرتنا على الخروج وأدركوا حجمنا“.

وحذّرت موسي من أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بات على وشك الانفجار، ودعت إلى التدخل العاجل للإنقاذ.

وكانت عبير موسي قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، عن تنظيم تحرك احتجاجي يوم 13 مارس/ آذار الجاري، اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ورفضًا لسياسات الرئيس قيس سعيّد.

وقالت موسي: ”هذا التحرك يأتي للدفاع عن الدّولة وإنقاذ الشعب التّونسي من الوضع الاقتصادي المتردّي الذي يعيشه“، مؤكدة أن ”حزبها يرفض تزكية أي مسار يدوس على حقوق التّونسيين، ويضيّق على الحريات العامة أو الفردية، ويكرّس الانحراف بالسّلطة، ويتلاعب بسيادة الشعب ويُزوّر إرادته“، في إشارة ضمنية إلى الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد“.

واتهمت موسي سعيد بالعمل على تفكيك المؤسسات، تحت غطاء التّدابير الاستثنائية، بهدف تسهيل تنفيذ مشروعه السّياسي الشخصي، الذي عجز عن تنفيذه في ظل سير عمل الدولة العادي.

وأكدت موسي رفض حزبها ”الاعتراف بأي نتائج تنبثق عن الاستشارة الوطنية الإلكترونية“، وطالبت بـ“مقاضاة المشرفين عليها بتهمة إهدار المال العام ومخالفة القانون والإضرار بالإدارة وتدليس إرادة المواطنين“.

وشددت على أن ”تغيير قواعد اللعبة الدّيمقراطية أمر مرفوض بإقصاء مؤسسات منتخبة، حيث يتم العمل بقوانين تصاغ على مقاس الرئيس وحاشيته خلافًا لما تنص عليه المعايير الدولية في المجال الانتخابي“.

يذكر أن الحزب الدستوري الحر نظم من قبل تحركات احتجاجية لمطالبة سعيد بالتعجيل، بإقصاء ما يسميه ”الجمعيات والمنظمات الإخوانية“ التي تمول الإرهاب، ولا سيما فرع تونس لاتحاد علماء المسلمين، حيث نفذ أنصار الحزب اعتصاما أمام مقر الفرع لعدة أسابيع.