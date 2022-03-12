وكالة: لقاء مرتقب بين باشاغا و الدبيبة في تركيا الأحد

كشفت وكالة أنباء ”نوفا“ الإيطالية عن لقاء مرتقب قالت إنه سيجمع اليوم الأحد في العاصمة التركية أنقرة، كلا من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة و رئيس الوزراء المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا.

وأفادت الوكالة، في نسختها الإيطالية، أن اللقاء سيعقد بحضور المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز و السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، و سيناقش الأزمة الليبية الراهنة.

و أكدت مصادر برلمانية ليبية لـ“إرم نيوز“، وجود مساع مكثفة يقودها السفير الأمريكي بليبيا لجمع الدبيبة و باشاغا، لكنها نفت علمها بترتيب لقاء بين الرجلين في تركيا يوم الأحد 13 مارس/آذار 2022.

وكان نورلاند، ذكر الخميس الماضي، أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا استجاب لتهدئة التوترات والسعي لحل الخلاف من خلال المفاوضات وليس القوة.

و أعرب رئيس الحكومة الليبي المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، الجمعة، عن استعداده للحوار ”استجابة للنداءات الدولية والمحلية الساعية إلى إنهاء الأزمة الحكومية في ليبيا“، مشيرًا إلى عزمه الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه.

وقال باشاغا، في كلمة متلفزة، إنه مستعد ”لأي حوار أو مبادرة سلام في ضوء مساع سياسية محلية دولية للبدء في حوار مرحب به من موقع القوة لا الضعف“، على حد تعبيره.

وأكد سعي حكومته إلى ”إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، نظرًا لما تملكه من القدرة على العمل في أنحاء ليبيا كافة“.

وتحدث باشاغا، عن رفض رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، وساطة تقدمت بها بعض الدول، لم يسمها، لوضع حد للنزاع الدائر بينهما وإيجاد تسوية للأزمة، مشيرًا إلى أنه ”قبل هذه الوساطة“.

لكن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، أكد في المقابل، استعداد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، للدخول في مفاوضات بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد.

وقال نورلاند في تغريدة نشرها حساب السفارة الأمريكية الرسمي بموقع تويتر: ”في اتصال مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أعربت عن تقديري لالتزامه بحماية الأرواح، وكذلك لاستعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي“.

والسبت، اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يوم السبت، أطرافا لم يسمها صراحة، بمحاولة التشويش وبث الأخبار المزيفة“ فيما يتعلق بالأزمة السياسية الجارية حاليا.

وقال الدبيبة في تصريح أصدرته إدارة الإعلام والاتصال الحكومي التابعة لحكومته، إن ”البعض يحاولون التشويش وبث أخبار مزيفة، ولا همَّ لي اليوم إلا العمل الجاد للانتخابات التي بها تنتهي كل الأجسام الموجودة، وعلى رأسها حكومة الوحدة، وأي حل غير ذلك هو تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب الليبي“.