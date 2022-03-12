وسط خلافه مع باشاغا.. الدبيبة يتهم أطرافا بـ"بث أخبار مزيفة"

اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يوم السبت، أطرافا لم يسمها صراحة، بمحاولة التشويش وبث الأخبار المزيفة“ فيما يتعلق بالأزمة السياسية الجارية حاليا.

وقال الدبيبة في تصريح أصدرته إدارة الإعلام والاتصال الحكومي التابعة لحكومته، إن ”البعض يحاولون التشويش وبث أخبار مزيفة، ولا همَّ لي اليوم إلا العمل الجاد للانتخابات التي بها تنتهي كل الأجسام الموجودة، وعلى رأسها حكومة الوحدة، وأي حل غير ذلك هو تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب الليبي“.

من جانب آخر، قال المكتب الإعلامي لحكومة الاستقرار الوطني الليبية، مساء السبت، أن الحكومة نالت الثقة من الجهة الشرعية الممثلة لكل ليبيا، والمعترف بها وفقا للعملية السياسية السائدة والإجراءات القانونية.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان أنه ”في الوقت الذي نجدد فيه التأكيد على أن الحكومة الليبية مكلفة باستلام مهامها بقوة القانون وفقا لقرارات السلطة التشريعية في البلاد، فإننا نؤكد أن الحكومة الليبية لا تملك التفاوض حول هذه القضية السيادية التي تخص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة“.

وأكد أن ”الحكومة تتعامل مع أي مساع دولية أو محلية من منطلق ضرورة احترامها السيادة الليبية وما يصدر عنها من قرارات، وأن هذه المساعي من الدول الصديقة مرحب بها في إطار تسليم سلس للسلطة من الحكومة منتهية الولاية“.

وأشار إلى أنه لا سبيل لحل جذري للأزمة الليبية إلا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بآليات وآجال واضحة ومحددة وقاعدة دستورية متوافق عليها.

ويرفض الدبيبة حتى الآن تسليم السلطة لحكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، بدعوى أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وفي وقت سابق من يوم السبت، نفى مصدر في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأنباء التي تحدثت عن شروط وضعها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للدخول في مفاوضات لتسليم السلطة.

وقال المصدر في تصريح لقناة فبراير الليبية المقربة من الدبيبة إن ”الأخبار الواردة في بعض القنوات عن شروط وضعها الدبيبة للتفاوض محض كذب وافتراء ولا أساس لها“.

وأضاف أن ”الحكومة لم تدخل أي تفاوض وهي تركز على تحقيق الانتخابات في موعدها“.

وبين أن بعض الدول تواصلت مع رئيس الحكومة لعرض الوساطة، لكن الدبيبة يرى أن ”أي رغبة سياسية لأي طرف للوصول إلى السلطة والمشاركة بها يكون من خلال البرلمان القادم، بعيدا عن تقاسم السلطة“.

وأشار إلى أن ”موقف الحكومة لم يتغير تجاه الأزمة السياسية، وهي ترى أنها الحكومة الشرعية في ليبيا، وتعمل بقوة لإنجاز الانتخابات حسب خطتها المعلنة“.

وتداولت وسائل إعلام ليبية السبت معلومات عن فشل لقاء عقد بين رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا مع رئيس الحكومة المؤقتة المنبثقة عن حوار جنيف عبدالحميد الدبيبة في مدينة أنطاليا التركية.

وقالت أن الدبيبة غادر مساء الجمعة تركيا عائدا إلى طرابلس قاطعا زيارته التي كانت ستستغرق 4 أيام من بينها مشاورات مع أطراف دولية حول المستجدات السياسية في ليبيا .

وأشارت إلى أن الدبيبة اعتبر أنه الرئيس الشرعي رافضا مبدأ التفاوض للتنازل عن رئاسة الحكومة.

وقد أكد الدبيبة، أن قواته مستعدة للدخول في معركة لحماية الشرعية المنبثقة من حوار جنيف، وفق وسائل الإعلام.