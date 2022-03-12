تونس.. هل تمهد إحالة الغنوشي إلى القضاء لحل "النهضة"؟

رأى سياسيون تونسيون أن إحالة رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إلى القضاء بتهم الفساد تمهد لحل حركة النهضة الإسلامية وتجميد نشاطها.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بأن ممثل الحركة ”وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار (الرعاية) من قياداتها“، أحيل إلى مجلسها الجناحي للتحقيق.

وأضاف البيان: ”ختمت الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019، والمعروفة بقضية (اللوبيينغ)“.

وفيما لم يذكر البيان الشخص المعني، قالت مصادر قضائية مطلعة في تونس لـ“إرم نيوز“ إن الشخص المعني بالأمر هو راشد الغنوشي وصهره رفيق عبدالسلام، مرجحة أن يقود ذلك إلى تجميد نشاط الحركة في مرحلة أولى.

وقال المحامي حازم القصوري إن ”تهمة تلقي أموال أجنبية مشبوهة أصبحت ثابتة والآن حل النهضة بات أقرب من أي وقت مضى“.

وأضاف القصوري في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن ”الدائرة الجناحية هي التي سيتم إحالة الغنوشي على أنظارها، وسيترتب عن ذلك تحريك رئاسة الحكومة للدعوى حسب قانون الأحزاب والجمعيات، ما يعني أن حل حركة النهضة لا لبس فيه بعد أن ثبتت التهمة“.

لكن أطرافا سياسية تونسية ومحللين اعتبروا أن تحريك الدعوى جاء متأخرا، وأشاروا إلى أنه لا يمكن التفاؤل بما ستحمله هذه القضية من مستجدات حول مستقبل حركة النهضة التي أخرجتها إجراءات 25 يوليو/تموز من الحكم.

وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي إن التحرك القضائي جاء متأخرا بالنظر إلى العطالة التي كان يعرفها القضاء التونسي، وفق قوله.

وأكد الرابحي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن ”المواجهة القضائية كانت رهينة التوازنات السياسية حيث أخرجت الأطراف التي أمسكت بزمام الحكم مثل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي جرائم النهضة للمساومة وبصفتها ورقة سياسية فقط، لكن اليوم المعادلة تغيرت مع الرئيس قيس سعيد“.

واستبعد المحلل السياسي التونسي أن يؤدي فتح التحقيق إلى حل النهضة قائلا ”اليوم الكل سواسية أمام القضاء، الأحزاب كلها متساوية، لكن الحل يبقى صعبا لأن الجرائم المتعلقة بالنهضة هي جرائم في الانتخابات التشريعية لذلك سيتم تخطئتها وفق تقديري فقط“.

وتحذر أطراف سياسية تونسية من أن يتم استغلال الملف بصفتها ورقة سياسية فقط وليس لمحاسبة النهضة وفقا لهؤلاء، لاسيما أن تقرير محكمة المحاسبات الذي صدر حول انتخابات 2019 العامة له سنتان ولم يتم تحرك فعلي ضد أي من الذين تحوم حولهم شبهات تلقي أموال أجنبية مشبوهة أو غيرها.

وقال النائب السابق في البرلمان التونسي منجي الحرباوي إن ”القصة التي تعاد كل مرة بشكل وصيغة معينة حول اللوبينغ والمال الأجنبي المتدفق لفائدة حركة النهضة وعلاقتها بالإخوان المسلمين، هي ورقة يتم بها إلهاء الشعب“.

وأضاف الحرباوي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أنه يأمل في ”أن تكون هذه المرة صادقة باعتبار أن هناك مجلسا أعلى جديدا للقضاء، والقضاء تحرر تقريبا من سطوة بعض الجهات، لأن حل النهضة مرتبط بقضايا أخرى مثل الجهاز السري وابتزاز رجال الأعمال، وتزوير الانتخابات، وملف التسفير“.

يشار إلى أنه في تقرير عام لها حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية للعام 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار.

وحسب التقرير فقد تم تجديد هذا العقد في 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة ”شبهة تمويل أجنبي“ بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.