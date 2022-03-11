ليبيا.. عودة الهدوء إلى طرابلس بعد انسحاب المسلحين

أعلن رئيس الحكومة الليبي المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، انسحاب المجموعات المسلحة التي احتشدت في العاصمة طرابلس وضواحيها لدعمه ضد الحكومة القائمة، بعد دعوات إلى التهدئة من الأمم المتحدة، وواشنطن.

وقال باشاغا، اليوم الجمعة: ”نحن مستعدون لأي حوار، ونحن دعاة سلام وليس دعاة حرب، ونطمئن أهلنا في طرابلس بأنه لن تكون هناك حروب“.

وتتنافس حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا صادق عليها البرلمان، الشهر الماضي، مع حكومة نتجت عن حوار رعته الأمم المتحدة مقرها في طرابلس، ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة، في بلد يعيش نزاعات حول الحكم منذ سقوط نظام معمر القذافي قبل 11 عامًا.

واحتشدت مجموعات مسلحة موالية لـ“باشاغا“ عند مداخل طرابلس، الخميس، ما أثار مخاوف من اشتباكات مع قوات موالية لـ“الدبيبة“، فيما تحاول البلاد الخروج من الفوضى السياسية والصراعات.

وحرصًا منها على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الساريين منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مساء الخميس، إلى ضبط النفس.

وقال المكتب الإعلامي لـ“باشاغا“ في بيان صدر، ليل الخميس الجمعة: ”ننوه إلى أن القوة التي اتجهت، اليوم، إلى العاصمة طرابلس هي قوة للتأمين وليست للحرب، ورغم صعوبة الموقف فإن أفرادها آثروا حقن الدماء، وعدم استخدام السلاح والعودة إلى مقار تمركزهم السابقة، شريطة أن تتوقف الحكومة المنتهية الولاية عن أي إجراءات تتعلق بقفل الأجواء أو أي عراقيل تخالف القانون، وقد جاء هذا الإجراء أيضًا استجابة لمطالبات أصدقائنا الدوليين والإقليميين، ونزولًا عند رغبة العديد من الشخصيات الوطنية“.

وأشار نورلاند، مساء الخميس، إلى أنه أجرى محادثتين هاتفيتين مع باشاغا والدبيبة.

وكتب على تويتر: ”تحدثت هذا المساء مع رئيس الوزراء المعيَّن من البرلمان فتحي باشاغا، وأثنيت عليه لاستعداده لنزع فتيل التوتر، وسعيه إلى حل الخلافات السياسية من خلال التفاوض وليس بالقوة“.

وأضاف أنه ”أعرب عن تقديره“ كذلك للدبيبة لالتزامه ”حماية الأرواح“، و“استعداده لدخول مفاوضات بهدف إيجاد حل سياسي“.