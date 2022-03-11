بعد توقف لـ9 سنوات.. اللجنة المغربية الموريتانية العليا تنعقد في الرباط

انطلقت في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الجمعة، أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية، وذلك بعد توقف دام 9 سنوات.

وشكلت الدورة الحالية فرصة لبحث آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين البلدين، ولإرساء شراكات في عدد من المجالات.

وترأس أشغال هذه الدورة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ومحمد ولد بلال مسعود، الوزير الأول الموريتاني.

وقال أخنوش، في كلمة في مستهل هذا الاجتماع، إن هذا اللقاء ”يعد فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة تعاوننا في مختلف المجالات، سواء منها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية“.

وأضاف أنه ”يشكل في نفس الوقت مناسبة للتفكير سويا في بلورة الأساليب الكفيلة بإرساء شراكة فاعلة في أفق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية بالبلدين“.

من جهته، أكد محمد ولد بلال مسعود أن ”المغرب وموريتانيا عازمان على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى أرحب الآفاق، بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين بالرفاه والنمو الشامل“.

ورقة الاقتصاد

ويرى مراقبون أن ”المغرب يراهن على أشغال هذه اللجنة العليا لتليين موقف موريتانيا تجاه قضية الصحراء الغربية، كما أن الرباط تسعى إلى تحقيق علاقات اقتصادية استثنائية مع الجارة الجنوبية“.

وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الدكتور محمد زين الدين، إن ”العلاقات المغربية الموريتانية استراتيجية للغاية، ليس بحكم الجوار وإنما بحكم طبيعة العلاقات المتعددة والتي تؤكد على ضرورة وجود تعاون قائم ومستمر“.

ورأى زين الدين، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”المغرب يسعى جاهدا إلى تطوير هذه العلاقات عبر أوجه متعددة من خلال الشق الاقتصادي والتجاري والأمني وغيرها، ولهذا تم عقد هذه القمة للوصول إلى نقاط مشتركة كفيلة بتحقيق طفرة نوعية في حجم المبادلات“.

واعتبر المحلل السياسي المغربي أن ”انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية في هذا التوقيت له مجموعة من الدلالات“.

وأشار إلى أن ”الجزائر عملت جاهدة في الآونة الأخيرة على تقويض العلاقات بين الرباط ونواكشوط، وقد ظهر ذلك في العديد من المناسبات، كما تلعب ورقة الاقتصاد للتأثير في السياسة الموريتانية“.

وأكد زين الدين أن ”بلاده تدرك كل هذه التحديات، ولهذا فالرباط تريد نسج علاقات استثنائية قائمة على الربح المشترك، لكسب جار استراتيجي في الجنوب“.

وشدد على أن ”أمن واستقرار موريتانيا من أمن المغرب، ولهذا من المرتقب أن يتم على هامش هذه القمة تناول العلاقات الأمنية ومكافحة الإرهاب والجماعات الانفصالية المسلحة“.

ورأى أن ”تحسن العلاقات بين المغرب وموريتانيا بإمكانه أن يحلحل موقف موريتانيا إزاء قضية الصحراء، والتي تعد القضية الأولى في المملكة“.

وتميزت الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية بالتوقيع على اتفاقيات تعاون تهم مجالات الزراعة، والإنتاج الحيواني، والصحة الحيوانية، والصيد البحري.

كما وقعت اتفاقيات في مجالات ”تربية الأحياء البحرية، وحماية البيئة، والتنمية المستدامة، والسياحة، والتقييس، وترقية الجودة، والصناعة، والصحة، والتكوين المهني، وإعداد التراب الوطني، والتعمير، والإسكان، والاستثمار، والمقاولات“.

وتعتبر موريتانيا في موقف حساس فيما يخص الصراع الإقليمي الدائر حول الصحراء الغربية، بحكم موقعها الجغرافي وعلاقتها التاريخية والاقتصادية بأطراف النزاع الثلاثة، المغرب وجبهة ”البوليساريو“ والجزائر.

وكانت مشاركا رئيسا في المفاوضات التي نظمت برعاية الأمم المتحدة في عهد المبعوث الأممي السابق الألماني هورست كولر.

وشهدت العلاقات بين الرباط ونواكشوط طيلة العقد الماضي حالة من التوتر والفتور؛ بسبب ارتباطات ”البوليساريو“ التي تصفها الرباط بـ“الانفصالية“ بالنظام السياسي الموريتاني.

ويستقبل القصر الرئاسي بنواكشوط من حين لآخر مسؤولين عن جبهة ”البوليساريو“، وهو ما يثير حنق الرباط.

وتشكل قضية الصحراء الغربية مثار حساسية في العلاقات بين المغرب وموريتانيا، إذ تتهم الرباط نواكشوط بعدم الحياد في هذا الملف المثير للجدل، وانحيازها لجبهة ”البوليساريو“، الأمر الذي تنفيه موريتانيا.