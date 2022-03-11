نورلاند: الدبيبة مستعد لإجراء مفاوضات بهدف إيجاد حل سلمي للأزمة

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، استعداد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، للدخول في مفاوضات بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد.

وقال نورلاند في تغريدة نشرها حساب السفارة الأمريكية الرسمي بموقع تويتر: ”في اتصال مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الليلة، أعربت عن تقديري لالتزامه بحماية الأرواح وكذلك لاستعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي“.

وكان نورلاند، ذكر في وقت سابق، من يوم الخميس، أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا استجاب لتهدئة التوترات والسعي لحل الخلاف من خلال المفاوضات وليس القوة.

وقال: ”تحدثت الليلة مع رئيس الوزراء المكلّف فتحي باشاغا، ضمن المشاورات الجارية مع جميع الأطراف، وأشدت باستعداده لتهدئة التوترات اليوم والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي“.

وأكد على أنه ”لا يمكن الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها إلا من خلال الحوار واحترام حق حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد“.

وكانت القوات العسكرية التابعة لحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا، انسحبت إلى تمركزاتها السابقة، بعد التوصل إلى اتفاق بين القادة الميدانيين يسمح بهبوط طائرة باشاغا في مطار معيتيقة ودخوله إلى العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لباشاغا، إن ”الحكومة الليبية مستمرة في أداء مهامها وفي استكمال كل الترتيبات بكل ثقة ومسؤولية لمباشرة عملها من العاصمة طرابلس في القريب العاجل بقوة القانون“.

وأضاف: ”ننوه إلى أن القوة التي اتجهت اليوم إلى العاصمة طرابلس هي قوة للتأمين وليست للحرب، ورغم صعوبة الموقف فإنهم آثروا حقن الدماء وعدم استخدام السلاح والعودة إلى مقرات تمركزهم السابقة شريطة أن تتوقف الحكومة المنتهية الولاية عن أي إجراءات تتعلق بقفل الأجواء أو أي عراقيل تخالف القانون“.

وأكد أن ”ما تقوم به الحكومة منتهية الولاية من إجراءات تعسفية تشكل خرقا ومخالفة لكل القوانين، ابتداء من رفض قرار مجلس النواب الجهة الشرعية العليا، بشأن سحب الثقة منها وتكليف حكومة بديلة عنها، مرورا بقفل الأجواء أمام الرحلات بين الغرب والشرق في انتهاك لقرارات مجلس الأمن واتفاق وقف إطلاق النار واتفاقات لجنة 5+5، وذلك لمنع دخول رئاسة الحكومة والوزراء، علاوة على اختطاف الوزراء ومنعهم من أداء القسم القانوني“.