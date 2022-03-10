ليبيا.. انسحابات متوالية من حكومة الدبيبة وأجواء التوتر تخيم على طرابلس

توالت الانسحابات، اليوم الخميس، من حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لصالح حكومة الإستقرار الوطني المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، فيما خيمت على العاصمة الليبية أجواء من التوتر بعد وصول تحشيدات عسكرية.

وقدم عدد من الوزراء والمسؤولين في الوزارات استقالاتهم من مناصبهم فيما أعلن عدد آخر استعدادهم للتخلي عن مهامهم لصالح نظرائهم في حكومة باشاغا؛ الأمر الذي ينبئ بتفكك حكومة الدبيبة، بحسب مراقبين.

وأكد وزير الدولة لشؤون المهجرين ووزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، أحمد فرج بوخزام، جاهزيته لتسليم السلطة، والتزامه بقسمه وعهده أمام مجلس النواب وبقرار مجلس النواب بتكليف باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة، وقرار منح الثقة لها.

وأكد ”بوخزام“ في بيان مصور أنه لن يكون سببا في عودة الانقسام السياسي إلى ليبيا.

بدوره قدم وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات بحكومة الوحدة الوطنية علي الطابوني استقالته من منصبه إلى الدبيبة؛ التزاما منه بتسليم السلطة إلى حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب.

وقال ”الطابوني“ في إستقالته أنه يتقدم باعتذار عن المهام الموكلة إليه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة.

كما قدم وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المهدي شعيب السعيطي، استقالته إلى الدبيبة؛ موضحا أن سبب الاستقالة هو تكليف حكومة جديدة برئاسة باشاغا والتزاما منه بقرار مجلس النواب.

وكان وزيرا الهجرة اجديد معتوق اجديد، والخدمة المدنية عبد الفتاح الخوجة، أعلنا في بيانين مصورين منفصلين، فجر الخميس، استعدادهما للتخلي عن مهامهما وتسليم السلطة لنظيريهما في حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا.

وأكد الوزيران ”احترامهما لقرار مجلس النواب بتشكيل حكومة الاستقرار الوطني ومنحها الثقة“، والتزامهما ”بقسميهما أمام مجلس النواب بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها“.

ووصلت، اليوم الخميس، قوات كبيرة إلى العاصمة الليبية طرابلس، قيل إنها تابعة لرئيس الوزراء الجديد فتحي باشاغا، وبهدف تأمين دخوله إلى العاصمة.

وسيطرت هذه القوات التي قدمت من مدينتي مصراته والزاوية على غرب العاصمة الليبية بشكل كامل، ومن ضمنها ساحة الشهداء بوسط طرابلس، ونشرت سيارات مسلحة وأقامت نقاط تفتيش.

من جانبها، عبرت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا عن قلقها من التطورات في طرابلس، داعية الأطراف الليبية إلى الهدوء والسعي إلى الخروج من المأزق الحالي.

وقالت البعثة في بيان إنها ”تتابع عن كثب وبقلق التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجوعات المسلحة؛ مما أدى إلى زيادة التوتر في طرابلس وما حولها، وتؤكد البعثة على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد“ .

وأضافت: ”وندعو جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة“، فيما تحث كل الأطراف على التعاون مع المستشارة الخاصة للأمين العام في مساعيها الحميدة للتوصل إلى سبيل للخروج من الانسداد السياسي الراهن عبر التفاوض.