الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل بسبب "خطأ فادح"

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزير النقل عيسى بكاي؛ ”لارتكابه خطأً فادحاً“ في ممارسة مهامه، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة، نقلته وكالة ”فرانس برس“.

ونادرا ما تتم المجاهرة بمثل هذا السبب الذي لم يتضح ما هو بالضبط.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: ”أنهى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهامّ وزير النقل عيسى بكاي، لارتكابه خطأ فادحا، خلال ممارسته مهامّه“.

وأوضح البيان أن الإقالة حصلت بعد ”استشارة“ رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن.

#هام#بيان

بعد استشارة الوزير الأول السيد أيمن بن عبدالرحمان أنهى، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مهامّ وزير النقل السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأً فادحا، خلال ممارسته مهامّه، وكلّف السيد الرئيس وزير الأشغال العمومية السيد كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل، بالنيابة. — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) March 10, 2022

ودخل عيسى بكاي (57 عاما) الحكومة مع أول تشكيلة وزارية للرئيس تبون في كانون الثاني/ يناير 2020 كوزير مكلف بالتجارة الخارجية، وأصبح وزيرا للنقل في تموز/ يوليو 2021.

وتم تكليف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري بتسيير وزارة النقل بالنيابة، بحسب البيان.

وجاءت إقالة بكاي غداة إعلان وزارة النقل عن تسيير أكثر من مئة رحلة إضافية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى الخارج اعتبارا من 15 آذار/ مارس، بعد تقليص عدد الرحلات الجوية إلى الخارج لأقصى حد في إطار القيود المتعلقة بوباء كورونا.

وهذه ثاني مرة يقيل فيها الرئيس تبون وزير نقل، منذ توليه الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وكان الوزير السابق لزهر هاني أقيل في كانون الثاني/ يناير 2021 مع مدير شركة الخطوط الجوية المملوكة للدولة؛ بسبب ”استيراد سلع تتصل بـخدمات الإطعام“، في انتهاك لتعليمات تقضي بإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، وتقليص الاستيراد.

وأفادت دوائر رئيس الوزراء في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية وقتها، أن ”هذا القرار جاء بعد شروع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في عملية لاستيراد لوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة وضرورة إيلاء الأولوية للإنتاج الوطني“.

وكلف الرئيس الجزائري في حينه، وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي بالقيام بمهام وزير النقل بالنيابة.

ووفق المصدر نفسه، ”تم عزل الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش وكذلك المسؤول عن خدمات الإطعام بالشركة نفسها“.

وأجرى تبون في 17 شباط/ فبراير تعديلا بسيطا على الحكومة شمل تعيين وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي خلفا لوفاء شعلال، وعبد الرحمن راوية وزيرا للمالية، وهو المنصب الذي كان يشغله رئيس الوزراء.