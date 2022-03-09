ما التداعيات المحتملة لتأكيد إدارة بايدن على دعم موقف المغرب حيال الصحراء الغربية؟

رأى متابعون أن إعلان إدارة جو بايدن، دعمها مقترح المغرب بمنح الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا تحت سيادته، يعزز موقف الرباط، بينما حذَّر آخرون من أن يدفع هذا الموقف بالوضع في المنطقة نحو مزيد من التوتر.

وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكي وندي شيرمان قالت، يوم أمس الثلاثاء، في تصريح صحفي في الرباط إن واشنطن ”تستمر في اعتبار مخطط الحكم الذاتي جديًا، وذا مصداقية، وواقعيًا“.

وجاء كلامها في أعقاب مباحثات أجرتها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في إطار الحوار الإستراتيجي بين البلدين.

بدوره، أوضح بوريطة أن هذه المباحثات “كانت مناسبة للإشادة بالموقف الواضح والثابت للولايات المتحدة من قضية الصحراء المغربية، ودعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية“.

ووفق متابعين مغاربة، فإن من شأن هذا الموقف أن يعزز موقف المغرب في مواجهة جبهة البوليساريو، والتي تقول الرابط إنها مدعومة من الجزائر.

واعتبر مصدر لـ ”إرم نيوز“، فضل عدم الكشف عن هويته، أن مطالب ومساعي الجزائر لدى واشنطن بخصوص قضية الصحراء الغربية قد أخفقت، لاسيما أن موقف الولايات المتحدة المعبر عنه، الثلاثاء، جاء بعد مطالبة 11 عضوًا من الكونغرس الرئيس بايدن بوقف إبرام صفقات سلاح مع المغرب، وهو ما يعني أن واشنطن لم تتأثر بهذه المطالبات التي يقول محللون مغاربة إنها مدعومة من الجزائر.

وأكد المحلل السياسي المغربي حسن بلوان أن العلاقات المغربية الأمريكية لن تتأثر بأي محاولات تشويش، بحسب وصفه، نظرًا لأنها علاقات تاريخية وإستراتيجية إذ تعتبر واشنطن الرباط حليفًا خارج حلف الناتو.

ونوه حسن بلوان في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ إلى أن ”مسألة الاعتراف الأمريكي استمرت مع الإدارة الأمريكية الجديدة، خاصة أن وزير خارجيتها أكد أن خطة الحكم الذاتي هي الخيار الوحيد لحل مشكلة الصحراء المغربية المفتعلة“، بحسب تعبيره.

وأكد بلوان أن زيارة شيرمان سيكون لها ما بعدها على المستوى العسكري، والاقتصادي، والدبلوماسي، بين المغرب والولايات المتحدة، مضيفًا أن الرباط تأخذ بزمام المبادرة على المستويين الميداني والعسكري في الصحراء الغربية، معتبرًا أن النزاع سيجد طريقه إلى الحل.

موقف البوليساريو

لكن مسؤولين في البوليساريو يعتقدون أن الموقف الأمريكي لن يؤثر على مسار القضية، إذ قال الأمين العام لما يسمى بـ“وزارة الشؤون الخارجية“ في جبهة البوليساريو، السالك إصغير الراضي إن ”الموقف الأمريكي ليس جديدًا، فهو نفس الموقف لدى الولايات المتحدة“.

وأضاف السالك في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أن ”الكفاح والحرب سيستمران“، معتبرًا أن ”المغرب أخلَّ بتعهداته، وخلق جميع العراقيل الممكنة حتى لا يطبق القرارات والالتزامات.

وقال السالك: ”نحن ملتزمون بالجلوس للتفاوض في أي مسار شريطة احترام حق الشعب الصحراوي بتقرير مصيره“، لافتًا إلى أن الشعب الصحراوي، بحسب تعبيره، هو الذي يعاني في خضم هذا النزاع“.

وكان المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا قد قام مؤخرًا بجولة في المنطقة لكسر جمود المفاوضات قبل أن يعود إلى الأمم المتحدة.

وقال السالك: ”ننتظر، في شهر أبريل المقبل، كيف سيقدم المبعوث الخاص تقريره، ونتمنى أن تعود الأمم المتحدة للبحث عن حل حقيقي للنزاع لأنه وقع كثير من الانزلاقات والانحراف في عملها تجاه الصحراء الغربية“.

الخشية من التصعيد

في المقابل، قال مدير المركز المغاربي للدراسات، رشيد خشانة، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إن القضية حساسة جدًا للمغرب الذي يعد الموقف الأمريكي أقرب له ولمبادرته بالحكم الذاتي للإقليم.

وأضاف: ”ميزان القوى في الصحراء الغربية يميل للمغرب باعتبار أن مدينة الداخلة وغيرها من المدن على الشريط الساحلي كلها مسكونة من قبل صحراويين مؤيدين للمغرب ما سيجعل من الموقف المغربي مدعومًا من قاعدة شعبية والجزائر لن تقبل بهذا“.

وختم بالقول إن ”هناك خشية من أن يؤدي ذلك إلى مستوى يذكرنا بحرب الرمال، العام 1963“.

وأعرب ”خشانة“ عن أمله بأن تكون هناك حكمة عربية توقف تدهور الأمور، لأن الجزائر لن تسكت على التصريح الأمريكي، وقد تتجه الأجواء إلى مناخات من الصدام كما شاهدنا خلال الفترة الأخيرة من الطلقات والاشتباكات على الحدود“.

وكانت واشنطن جددت، الثلاثاء، دعمها مقترح المغرب بمنح الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا تحت سيادته، لحل النزاع حول المنطقة التي تطالب بها جبهة البوليساريو.

وفي مقابل مقترح الحكم الذاتي، تؤكد جبهة بوليساريو على مطالبتها بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة، في أيلول/سبتمبر 1991.