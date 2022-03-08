حكومة باشاغا تعلن عن "ترتيبات أمنية" لمباشرة مهامها من طرابلس

أعلن وزير الداخلية بحكومة فتحي باشاغا، اللواء عصام أبوزريبة، أن حكومته باشرت وضع ترتيبات أمنية لممارسة مهامها من العاصمة الليبية، طرابلس.

و دعا الوزير بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، في كلمة مصورة على ”فيسبوك“، كل مديريات الأمن و الإدارات والأجهزة والقطاعات الأمنية إلى عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بأنها ”منتهية الولاية“.

كما طالب أبوزريبة، الذي أدى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء، بضرورة الالتزام بالتعليمات والأوامر الصادرة لهم من وزارة الداخلية بالحكومة الليبية،مشيرا إلى أن وزارة الداخلية بصدد إنهاء كافة الترتيبات الأمنية اللازمة لمباشرة الحكومة الليبية أعمالها من داخل طرابلس.

و حذر الوزير الليبي، من ”قتال دموي لا يحمد عقباه“، وفق تعبيره، داعيا إلى ”وأد الفتنة، ومنع المهووسين بالسلطة من استخدام الأبرياء وتوريطهم في القتال“.

و في وقت سابق من يوم الثلاثاء، كشفت مصادر برلمانية لـ“إرم نيوز“، أن رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا سينتقل، مع فريقه الوزاري، إلى طرابلس خلال الساعات القليلة القادمة لمباشرة مهامه من عاصمة البلاد.

ونفت المصادر البرلمانية صحة التقارير التي تحدثت عن اعتزام باشاغا، الانتقال إلى مدينة البيضاء ”شرق البلاد“ للعمل من هناك كحكومة موازية.

وأكدت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، لـ“إرم نيوز“ أنّ باشاغا سينتقل إلى العاصمة طرابلس في الساعات القادمة لمباشرة مهامه بعد أداء وزراء حكومته اليمين الدستورية ونيل ثقة البرلمان، معتبرة أنه لا شيء يمنع الحكومة الجديدة من بدء عملها في ظروف عادية.

وأشارت المصادر إلى أنّ باشاغا كان قد بدأ بإجراء لقاءات وترتيبات لتسلم السلطة بالتوازي مع مشاوراته لتشكيل الحكومة؛ لأنه كان على شبه يقين من نيل ثقة البرلمان، وبالتالي لم يترك الأمور للصدفة.

واستبعدت المصادر احتمال الانزلاق إلى صدام مسلح بين فصائل موالية لباشاغا وأخرى موالية لحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا، أكد في وقت سابق، أن حكومته ستتوجه إلى العاصمة الليبية، وستتسلم السلطة ”بقوة القانون وليس بقانون القوة“.

وأكد باشاغا في كلمة من البرلمان في طبرق أن حكومته لن تكون موازية، وإنما تمثل البلاد شرقا وغربا وجنوبا، وستستعين بخبرات ليبية من كل الأطراف، سواء من ”النظام السابق أو ثوار فبراير“ وفق تعبيره، مضيفا أنه ”لا إقصاء لأي أحد“.