هل تعيد الحرب الروسية الأوكرانية خلط الأوراق في ليبيا؟

تُلقي الحرب الروسية على أوكرانيا بظلالها على المشهد الليبي، حيث لا تزال التوازنات هشة، ولا يزال مصير المرتزقة والمقاتلين الأجانب غامضًا، بينما تمثل موسكو أحد أبرز اللاعبين الدوليين الفاعلين على الساحة في ليبيا.

ويقول تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ إنّ ”موجة الصدمة للهجوم الروسي في أوكرانيا تجد صداها حتى في ليبيا، حيث تعد موسكو أحد الأطراف الأجنبية الرئيسة في الصراع الذي يمزق البلاد“ مشيرًا إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا ستخلط أوراق المشهد السياسي في ليبيا.

ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا تتساءل ”جون أفريك“: ”هل تستدعي موسكو قواتها المرتزقة المتورطة في ليبيا عبر شركة ”فاغنر“ شبه العسكرية الخاصة؟ مشيرة إلى ما نشرته صحيفة ”التايمز“ التي قالت إن موسكو أرسلت أكثر من 400 رجل إلى كييف للقبض على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقال إنهم ينتمون إلى شركة ”فاغنر“ التي يعمل أعضاؤها في منطقة دونباس منذ اندلاع الصراع الأوكراني، في العام 2014.

ووصلت ”فاغنر“ إلى ليبيا، في العام 2018، في الشرق بقيادة ديمتري أوتكين وبتمويل من يفغيني بريغوجين، القريب من فلاديمير بوتين، وتشغل المجموعة شبه العسكرية الآن عدة مناصب في مناطق مختلفة من البلاد لا سيما في منطقة الهلال النفطي الإستراتيجي للغاية، وفق التقرير.

وبحسب ”جون أفريك“ فقد تم تسجيل تحركات قوات ”فاغنر“ في الأيام الأخيرة في السخنة بالقرب من قاعدة الجفرة الجوية الليبية، لكن انسحاب الشركة يظل غير مرجح، ويقول جلال حرشاوي الباحث المتخصص في ليبيا إنه ”منذ بداية غزو أوكرانيا، وبصرف النظر عن الكثير من التكهنات التي لا أساس لها من الصحة، لم تكن هناك مؤشرات ملموسة أو موثوقة تشير إلى رحيل المقاتلين الروس من ليبيا“.

ويضيف حرشاوي لـ ”جون أفريك“ أنّ لموسكو جذورها في ليبيا، وهي تسعى إلى تطبيق إستراتيجية تهدف إلى ”الانهيار“ في أوروبا لا سيما في مجال الطاقة“ مضيفًا أنه ”إذا غادر الروس ليبيا فإن جميع التوازنات والديناميكيات السياسية ستضطرب تمامًا، وستصبح الحرب في برقة أكثر احتمالًا“، بحسب تقديره.

ووفقًا لـ ”جون أفريك“ تعمل شركة شبه عسكرية روسية خاصة أخرى في ليبيا، وهي مجموعة ”أر أس بي“ التي تم تكليفها، في العام 2016، بعملية إزالة الألغام نيابة عن شركة الإسمنت الليبية في بنغازي.

ويؤكد تقرير ”جون أفريك“ أنّ ”الوجود الروسي في ليبيا يظل إستراتيجيًا للغاية بالنسبة إلى موسكو، للضغط على أوروبا، وقال جلال حرشاوي: ”اليوم يجب ألا نأمل في انسحاب عفوي للجيش الروسي الصغير من منطقة حساسة كهذه، وتعد ثمينة للغاية بالنسبة لموسكو“، وفق تعبيره.

ويتابع التقرير أنّ ”فاغنر“ التي تعد الجناح المسلح لروسيا نشطة أيضًا في العديد من مسارح العمليات في أفريقيا، حيث عززت الشركة وجودها في مالي، نهاية العام 2021، بوصول حوالي 600 من المرتزقة، وتنشط أيضًا في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث طلب الرئيس فوستين أرشانج تواديرا من روسيا، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، دعمًا عسكريًا، وإضافة إلى ذلك عملت ”فاغنر“ في 2019 في موزمبيق، والسودان، للمشاركة بقمع التظاهرات ضد عمر البشير.

وبحسب التقرير، فقد يؤدي الاستقطاب الروسي على المسرح العالمي إلى إعادة خلط الأوراق على الساحة السياسية الليبية، لا سيما أن عدم تنظيم الانتخابات، في ديسمبر / كانون الأول، أدى إلى انقسام جديد في البلاد.