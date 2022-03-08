مع تصاعد الدعوات لوقفها ومقاطعتها.. ما مصير "الاستشارة الوطنية" في تونس؟

تصاعدت الدعوات في تونس، إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي تمثل الخطوة الأولى في خريطة الطريق، التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، ما أثار علامات استفهام عن مصيرها، والتداعيات المترتبة على فشلها المحتمل على المشروع السياسي للرئيس التونسي.

وانطلقت الاستشارة الوطنية في تونس على منصة إلكترونية، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي، وفق ما أكدته الرئاسة التونسية حنيها، بينما دعت قوى معارضة إلى مقاطعتها.

إيقاف الاستشارة

ودعا الحزب الجمهوري في تونس، إلى إيقاف الاستشارة الوطنية الإلكترونية فورا، مطالبا بحوار وطني بين كل القوى الحية في البلاد.

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن ”الاستشارة تعد محاولة من قيس سعيد للتنصل من الحوار الوطني“، مؤكدا أنها ”كانت تهدف إلى إضفاء شرعية على قرارات جاهزة مسبقا“.

وأضاف الشابي، أن ”الاستشارة أقرب إلى المبايعة منها إلى الاستشارة“، معتبرا أن ”تسخير إمكانيات الدولة لخدمة أجندات رئيس الجمهورية السياسية عبر هذه الاستشارة، إهدار للمال العام ما كان ينبغي أن يحدث، فعلى الرغم من التخفيض في سن المشاركين إلى 16 عاما وغيرها من الإجراءات، فقد فشلت الاستشارة اليوم، حتى أن رئيس الجمهورية اعترف بأن نتائجها خيبت الآمال“.

اتهامات

وكان سعيد قد اتهم مؤخرا أطرافا لم يسمها، بإفشال الاستشارة خلال لقاء له مع وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي، منوها إلى أن ”هناك صعوبات عانى منها المواطنون بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها، وبعضها (لم يحددها) مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس“.

وقال الشابي، إن ”هذه الاستشارة سوف تنتهي بعد أيام، وبالتالي لا يمكن أن تتوفر فيها مقومات الاستشارة الوطنية الإلكترونية بالوسائل الحديثة، لا سيما أنه يتم الترويج لها في الأسواق الأسبوعية وبطرق بالية تنتمي للعصور الماضية، بينما يبحث قيس سعيد عن شماعة ليرمي عليها فشله“، وفق تعبيره.

وتابع: ”حان الوقت ليتراجع الرئيس عن هذا النهج الخاطئ ويوقف الاستشارة، وأن يعود لتفعيل وسائل الحوار والتواصل مع القوى الحية في البلاد“.

في المقابل هناك أطرافا سياسية تونسية أخرى مؤيدة لمسار 25 يوليو/تموز، تعتقد أن الاستشارة من شأنها أن تعبر عن إرادة التونسيين تجاه عدة مسائل، مثل نظام الحكم والبرامج التنموية.

وفي السياق قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، أسامة عويدات، إن ”الحركة منذ البداية اعتبرت أن الاستشارة الوطنية عبارة عن حوار أفقي مع الشباب وعموم المواطنين في مواضيع كبرى مرتبطة بإصلاح الأوضاع“.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أنه ”مع ذلك، فإن حركة الشعب ترى أن ذلك غير كاف لإصلاح حقيقي في البلاد“. وتابع قائلا: ”يجب أن يُبنى إصلاح حقيقي بحوار بين القوى التي دعمت مسار 25 يوليو/تموز، ويجب أن لا تقتصر عملية الإصلاح فقط على الاستشارة التي شارك فيها عدد ضعيف ما لا يمكن أن يعبر عن التوجهات الكبرى لذلك، وهي غير كافية لتكون محددة في عملية الإصلاح، ويجب تدعيمها بحوار عمودي بين الداعمين لمسار 25 يوليو/تموز“. على حد قوله.

لا نتائج ملموسة

وأفادت مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“، أن عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية، بلغ إلى اليوم الثلاثاء، حوالي 264 ألف تونسي من مجموع أكثر من 6 ملايين تحق لهم المشاركة فيها، وهو ما أثار مخاوف من أن يقود ذلك إلى إرباك المحطات المقبلة من خريطة الطريق التي أعلنها سعيد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

من جانبه، أكد المحلل السياسي خليل الرقيق، أن الاستشارة ”لم تحقق النتائج المرجوة، لا سيما على مستوى عدد المقبلين عليها“، معتبرا أن القوى المناهضة لسعيد لا يمكنها التعبئة ضد الاستشارة الوطنية التي يبدو أن فشلها مرتبط، وفق اعتقاده بكسرها للتقاليد السياسية المعروفة في تونس.

وأردف الرقيق في تصريحان خاصة لـ“إرم نيوز“، أنه ”لا يمكن القول بأن فشل الاستشارة يعني فشل المسار برمته، لأنها عملية لاستطلاع الآراء لا أكثر ولا أقل، وأهم مرحلة هي التالية التي ستكون مرحلة بلورة المقترحات، وهي مرحلة ستشهد تشكيل لجنة من أجل القيام بذلك“.

ورهن الرقيق نجاح المسار الذي تعرفه تونس، بإشراك بقية القوى والتونسيين في لجنة الإصلاحات حتى تتبلور آراء ومقترحات أكثر تمثيلية للتونسيين.

يشار إلى أن الاستشارة الوطنية الإلكترونية تنتهي في 20 آذار/مارس الجاري، لتمهد الطريق لتشكيل لجنة تصوغ إصلاحات يتم عرضها في 25 يوليو/تموز المقبل، على الاستفتاء الشعبي قبل تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم.