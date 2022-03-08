مصادر لـ "إرم نيوز": باشاغا سينتقل مع فريقه الوزاري إلى طرابلس خلال ساعات

كشفت مصادر برلمانية لـ“إرم نيوز“، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا سينتقل، مع فريقه الوزاري، إلى طرابلس خلال الساعات القليلة القادمة لمباشرة مهامه من عاصمة البلاد.

ونفت المصادر البرلمانية صحة التقارير التي تحدثت عن اعتزام باشاغا، الانتقال إلى مدينة البيضاء ”شرق البلاد“ للعمل من هناك كحكومة موازية.

وأكدت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، لـ“إرم نيوز“ أنّ باشاغا سينتقل إلى العاصمة طرابلس في الساعات القادمة لمباشرة مهامه بعد أداء وزراء حكومته اليمين الدستورية ونيل ثقة البرلمان، معتبرة أنه لا شيء يمنع الحكومة الجديدة من بدء عملها في ظروف عادية.

وأشارت المصادر إلى أنّ باشاغا كان قد بدأ بإجراء لقاءات وترتيبات لتسلم السلطة بالتوازي مع مشاوراته لتشكيل الحكومة؛ لأنه كان على شبه يقين من نيل ثقة البرلمان، وبالتالي لم يترك الأمور للصدفة.

واستبعدت المصادر احتمال الانزلاق إلى صدام مسلح بين فصائل موالية لباشاغا وأخرى موالية لحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا، أكد في وقت سابق، أن حكومته ستتوجه إلى العاصمة الليبية، وستتسلم السلطة ”بقوة القانون وليس بقانون القوة“.

وأكد باشاغا في كلمة من البرلمان في طبرق أن حكومته لن تكون موازية، وإنما تمثل البلاد شرقا وغربا وجنوبا، وستستعين بخبرات ليبية من كل الأطراف، سواء من ”النظام السابق أو ثوار فبراير“ وفق تعبيره، مضيفا أنه ”لا إقصاء لأي أحد“.

وحذر باشاغا من خطر الانزلاق إلى الحرب، قائلا: ”إن لديه خلفية عسكرية“، ويعلم ما هي الحرب، موجها النصيحة إلى الجميع أن لا يتمنوا الحرب ولا يُشعلوا نار الفتنة، فالحرب سهل إشعالها لكن ليس من السهل إطفاؤها، بحسب قوله.

وجاءت تصريحات المصادر البرلمانية في وقت لا يزال الغموض يلف فيه موعد انتقال باشاغا ووزراء حكومته، الذين أدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي، من طبرق إلى العاصمة طرابلس.

وكان وزراء حكومة فتحي باشاغا قد أدوا اليمين الدستورية أمام البرلمان بعد نيل الثقة، غير أن الوضع بدا ضبابيا في ضوء تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة بمنصبه.

واجتمع الدبيبة، الأحد الماضي، مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، دون نشر تفاصيل حول نتائج الاجتماع وطبيعته، وسط مخاوف من تجدد الاقتتال.