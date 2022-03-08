"أمير الصحراء".. من هو المتشدد الجزائري يحيى جوادي الذي قتله الجيش الفرنسي في مالي؟

سلطت مجلة ”جون أفريك“الفرنسية الضوء على القيادي في تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، الجزائري يحيى جوادي، الذي قتلته قوات برخان الفرنسية أمس الاثنين في مالي، مشيرة إلى أنه يعد واحدا من أخطر قادة التنظيم المتشدد.

وبحسب تقرير ”جون أفريك“ فإن العملية التي قام بها جنود فرنسيون من برخان في مالي أدت إلى محاصرة يحيى جوادي منذ نهاية شهر فبراير حيث إن هذا الجزائري، الملقب بـ“أمير الصحراء“، والذي كان مسؤولا تنفيذيا كبيرا في القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، هو أحد أخطر المطلوبين من قبل فرنسا.

وأضاف التقرير أن العملية، التي نفذتها القوات الخاصة الفرنسية على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال تمبكتو، شمال مالي، أدت إلى مقتل يحيى جوادي، الملقب بأبي عمار الجزائري، باعتبار أنه كان القائد المتشدد الأول والمستشار العسكري لعبد المالك دروكدال زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي قتل في حزيران/ يونيو 2020 على يد الجيش الفرنسي.

ووفق التقرير، فإن يحيى جوادي هو من مواليد سيدي بلعباس (غرب الجزائر)، التحق بالجماعة الإسلامية المسلحة في عام 1994، وتركها بين عامي 1997 و 1998 خلال فترة المذابح الكبرى في العقد الأسود بالجزائر، ثم أنشأ منظمته المسلحة الخاصة، الجماعة السلفية المقاتلة، كما أيد إنشاء جماعة حسن حطاب السلفية للدعوة والقتال في عام 1998.

ووفقا للتقرير، انتهى به الأمر للانضمام إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال في عام 2002 وأصبح قريبا جدا من عبد المالك دروكدال، حتى القضاء على الأخير في 2020.

في آب/أغسطس 2007 عينه درودكال رئيسا لـ“المنطقة التاسعة“ بالساحل ومنحه مسؤولية إمارة الصحراء خلفاً للمتشدد مختار بلمختار بعد خلاف دامٍ بينهما، فقد صعد آنذاك اسم جوادي بعد الصراع الذي نشب بين درودكال وبلمختار، واشتهر حينها بسلسلة عمليات إجرامية كبيرة من اعتداءات وعمليات اختطاف.

وفي 2014، أدرجت الأمم المتحدة يحيى جوادي على لوائح الإرهاب من بين قادة تنظيم ”القاعدة ببلاد المغرب“، وكان حينها هو قائد منطقة الساحل والصحراء الكبرى الواقعة تحت سيطرة ”تنظيم القاعدة ببلاد المغرب“ ، وكذلك رئيس جماعة طارق ابن زياد، وهي أحد مكونات تنظيم القاعدة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، وتوجد قاعدة دعمه في شمال مالي.

وفي عام 2015 تولى قيادة ”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب“ ”فرع ليبيا“، قبل أن يظهر في مالي سنة 2019 وتحديدا في منطقة ”تمبكتو“ حيث تولى منصب ”منسق مالي ولوجيستي“ للتنظيم.

وكان جوادي مهندس المناطق العسكرية لما يسمى بـ“إمارة الصحراء“، وتولى قيادة أكبر منطقة عسكرية، وهي تلك الإمارة التي تمتد بين مالي والنيجر ونيجيريا وليبيا وموريتانيا وتشاد تحت مسمى ”أمير أمراء الصحراء“.

ومنذ توليه قيادة منطقة الصحراء، قام جوادي بإعادة هيكلة إمارة الصحراء بالتزامن مع تزايد عدد الملتحقين بالتنظيم في المنطقة، وأسس 4 تشكيلات بين كتيبتين وسريتين، وهي: ”كتيبة الملثمين“، و“كتيبة طارق بن زياد“، و“سرية الفرق“، و“سرية الأنصار“.

وكان الجيش الفرنسي أعلن الاثنين مقتل القيادي الجزائري في جماعة ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي“ المدعو يحيى جوادي في عملية للقوات الفرنسية بمالي.

وحول العملية، ذكر بيان للجيش الفرنسي أنه في ليلة 25 إلى 26 فبراير/شباط 2022، نفذ جنود برخان عملية على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال تمبكتو تم خلالها تحييد الجهادي.

وقال البيان إنه ”بعد تحديد موقعه… والتعرف عليه رسميا، تم تحييده من خلال تدخل بري، بدعم من مروحية تايغر للاستطلاع والهجوم وطائرتين فرنسيتين دون طيار“.

ويأتي ذلك في سياق التوترات الشديدة بين فرنسا والسلطات الانتقالية المالية، والتي أدت إلى إعلان خروج القوات الفرنسية من البلاد في 17 فبراير/شباط.