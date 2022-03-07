وسط أنباء عن مقتلهم.. موريتانيا تعلن فقد عدد من مواطنيها في مالي

أعلنت موريتانيا أنها تتابع باهتمام بالغ فقد عدد من مواطنيها في دولة مالي المجاورة، بعد أسابيع من أنباء عن تصفية سبعة موريتانيين من قبل مسلحين مجهولين داخل الأراضي المالية.

وقالت وزارة الداخلية الموريتانية، إن ”السلطات العليا للبلد، تتابع باهتمام بالغ، المعلومات التي تؤكد فقدان الاتصال بعدد من مواطنينا في الأراضي المالية، وقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة وعلى جناح السرعة، للتأكد من مصير المواطنين المفقودين وتقصي المعلومات الدقيقة بشأنهم“.

وأضافت الوزارة تعليقا على اختفاء المواطنين، في بيان نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية ،الاثنين، أنها ”تؤكد لذويهم و للرأي العام الوطني، أنها تبذل أقصى الجهود وتقوم بالاتصالات والإجراءات اللازمة والحازمة، لمعرفة حقيقة وضعية هؤلاء المواطنين“، مؤكدة أنه ”سيتم الكشف أولا بأول، عن أي معلومات للرأي العام و لأهالي المفقودين فور التأكد من صدقيتها“.

وطالبت الوزارة من جميع المواطنين الموريتانيين، الالتزام بالحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى تلك المناطق الواقعة خارج حدود البلاد، معتبرة أن دولة مالي تمر حاليا بظروف خاصة.

وكانت وسائل إعلام محلية، تحدثت عن تصفية عدد من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية القريبة من الحدود بين البلدين، دون أن يتم تأكيد الخبر من جهات رسمية في البلدين.

وفي ظل تضارب الأنباء بخصوص الحادث، احتج عدد من المواطنين في بعض المدن الموريتانية المحاذية للحدود بين البلدين، للمطالبة بكشف ملابسات الحادث.

يأتي هذا بعد أيام من تعرض عدة مواطنين موريتانيين لإصابات متفاوتة الخطورة، نتيجة تعرضهم لإطلاق نار من قبل وحدة من الجيش المالي، ترافقها وحدة من مقاتلي فاغنر الروسية، على بعد 30 كم من الحدود بين البلدين داخل الأراضي المالية.

وتم نقل الجرحى إلى داخل الأراضي الموريتانية حيث تلقوا العلاج، فيما وصفت إصابات بعضهم بالخفيفة.

وأعلنت موريتانيا في يناير الماضي، مقتل 7 من مواطنيها داخل الأراضي المالية، وهو الحادث الذي أثار غضبا في المناطق الشرقية من البلاد، في ظل الغموض الذي اكتنف عملية اختفاء المواطنين قبل تأكيد وفاتهم.

و أوفدت بعثة تضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمدير العام للأمن الوطني، إلى مالي؛ لبحث ملابسات الحادث، والتنسيق مع السلطات في مالي؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث، ولضمان أمن وسلامة المواطنين الموريتانيين في الأراضي المالية.

وتعهدت الحكومة الموريتانية حينها بملاحقة المتورطين في اغتيال مواطنيها، وتقديمهم للعدالة، و شكلت لجنة تحقيق مع مالي من أجل معرفة ملابسات الحادث.