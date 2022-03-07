تونس.. التحقيق مع الغنوشي بعد نعته الأمنيين بـ"الطواغيت"

بدأت السلطات الأمنية في تونس اليوم الإثنين تحقيقاتها مع راشد الغنوشي رئيس حركة ”النهضة“ الإسلامية على خلفية تصريحات مسيئة للمؤسسة الأمنية والعاملين بها.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ إن الوحدة المركزية للأبحاث التابعة لفرقة الحرس الوطني بتونس استمعت إلى أقوال رئيس الحركة الذي نعت الأمنيين بـ“الطواغيت“.

وأوضح المصدر أنّ التحقيقات الأمنية جاءت بناء على قضية تقدمت بها النقابة العامة لقوات الأمن الداخلي في العاصمة تونس، بعد تصريحاته التي نعت فيها الأمنيين بـ“الطواغيت“.

وأكد المصدر أنه ”بعد استنطاق رئيس الحركة الإسلانية، من المنتظر أن تتم إحالته على إحدى الدوائر القضائية لمتابعة التحقيقات التي من المقرر أن تتخذ منحى آخر إذا ما تم تصنيفها على أنها تصريحات تحمل صبغة التهديد الإرهابي“، وفق تعبيره.

ويأتي مثول الغنوشي للتحقيق أمام السلطات الأمنية بعد أسبوعين من خضوعه لتحقيق قضائي بشأن الاتهامات الموجهة لحركته، والتي كانت قد أطلقتها هيئة الدفاع عن السياسي التونسي الراحل شكري بلعيد.

وقد أثار رئيس حركة النهضة الإسلامية، رئيس البرلمان التونسي المجمد، راشد الغنوشي، جدلا واسعا، على خلفية ما تم اعتباره ”تحريضا على الأمنيين“ بعد أن وصفهم ”بالطواغيت“.

ونشر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في فبراير/ شباط الماضي مقطع فيديو يظهر فيه راشد الغنوشي وهو بصدد تأبين المدير السابق بقناة الجزيرة القطرية، فرحات العبار، قائلا إنه ”كان لا يخشى حاكما ولا طاغوتا“.

وجاء في تدوينة نشرها الناشط هادي عامري، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “راشد الغنوشي الذي يمتهن هذه الأيام إمامة صلوات الجنازة.. وخلال تأبينه للمدير السابق لمكتب قناة الجزيرة بتونس، فرحات العبار، قال: كان شجاعا لا يخشى حاكما و لا طاغوتا“.

وأضاف هادي عامري في تدوينته: ”ما هو معلوم للجميع، أنّ الإرهابيّين وحدهم من يستعملون هذه العبارات والألفاظ من معجم تكفيريّ يستهدفون به عادة القوّات الأمنيّة والعسكريّة والدّولة عموما”.

وجاء في تدوينة نشرتها الناشطة بالمجتمع المدني سميرة دبابي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “راشد الغنوشي خلال تأبينه لمدير سابق بقناة الجزيرة.. كان شجاعا لا يخشى حاكما ولا طاغوتا.. فضح نفسه بنفسه وأخرج الداعشي من داخله.. هم لم يكونوا تونسيين أبدا.. منذ رأيناه لم نر خيرا“.