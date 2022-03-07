ليبيا.. 93 برلمانيا يرفضون مبادرة وليامز لتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة

أعلن 93 نائبا بالبرلمان الليبي رفضهم لمبادرة مستشارة الأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، بتشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، معتبرين أن هذا المسار ”مواز ولا مبرر له“، في حين لم يُصدر البرلمان الليبي موقفا محددا ورسميا حتى الساعة من مبادرة وليامز، إلا أن المجلس الأعلى للدولة سبق وأن رحب بها.

وقال 93 عضوا في البرلمان في مذكرة توضيحية موجهة إلى وليامز، تم نشرها اليوم الإثنين، إن مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة ”أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارا موازيا غير مبرر، خصوصا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر“.

ووفق المذكرة التي حملت توقيع النواب ونشرها موقع ”بوابة الوسط“ الليبي فإنّ ”التعديل الدستوري الثاني عشر حدد معالم المسار الدستوري ومواعيده، وأولوياته بكل وضوح لنصل إلى الانتخابات بأسرع وقت ممكن“.

وأضاف النواب الموقعون على المذكرة مخاطبين وليامز أن ”ارسال هذه المذكرة التوضيحية جاء لأن مجلس النواب يعتبركم شركاء لليبيا في صنع السلام ودعم الاستقرار، وفي الوقت ذاته يؤكد مجلس النواب على الملكية التامة لليبيين وحدهم للعملية السياسية دون تدخل من أحد يتجاوز حدود الدعم الذي تحكمه القوانين والقرارات الدولية“، وفق تأكيدهم.

وأشار النواب إلى أنه تم إرسال نسخة من المذكرة إلى السفراء المعتمدين لدى ليبيا.

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، قد اقترحت يوم الجمعة الماضي، تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تتكون من 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 آذار/ مارس الجاري، في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وحددت المبادرة الأممية يوم غد الثلاثاء موعدًا أخيرًا لانتظار الرد السريع من المجلسين، مؤكدة مسؤولية المؤسسات الليبية في ”إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بناء“ للمضي نحو الاستحقاق الانتخابي، وفق قولها.

ولم يصدر البرلمان الليبي موقفا محددا ورسميا حتى الساعة من مبادرة وليامز، فيما رحب المجلس الأعلى للدولة بالمقترح، وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري أمس الأحد، تسليم نسخة القاعدة الدستورية بشكل غير رسمي إلى مجلس النواب ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.