"الأعلى للدولة" يوافق على مقترح ويليامز تشكيل لجنة لوضع دستور في ليبيا

صوت المجلس الأعلى للدولة الاستشاري مساء يوم الأحد، لصالح الموافقة على مقترح المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز لتشكيل لجنة مشتركة بين المجلس والبرلمان لوضع قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات.

لكن رفض البرلمان مازال يهدد هذه اللجنة حيث قالت مصادر برلمانية مطلعة لـ ”إرم نيوز“ إن البرلمان سيرفض خطط ويليامز، ما قد يخلط أوراق المشهد السياسي في ليبيا.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها إن الأغلبية في البرلمان ترى أن هذه المبادرة تمثل عرقلة صريحة لخارطة الطريق التي تم التوافق عليها مع مجلس الدولة الاستشاري.

واتهم النائب بالبرلمان علي الصول ويليامز بالعمل على إفشال التوافق الليبي-الليبي حيث قال ”بخصوص مبادرة ستيفاني وليامز ما هي إلا عمل لإفشال التوافق الليبي الليبي الذي تمخض عنه تشكيل لجنتين من مجلسي النواب والدولة ووضع خارطة طريق منها الاستفتاء على الدستور وكذلك إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتم التوافق بين المجلسين تبعتها خطوات أولها إعادة تشكيل سلطة تنفيذية برئاسة السيد فتحي باشاغا وتم تشكيلها فعلا ومنحت الثقة“.

وقال الصول في تصريح لـ ”إرم نيوز“: ”من هنا نحن الليبيين ليس لدينا ثقة في المجتمع الدولي الذي يدير الأزمة في ليبيا ولا يريد حلها .. فشل السيدة وليامز في الحوار بتونس وحوار جنيف الذي تمخض عنه حكومة لم تقم بالاستحقاقات المناطة بعهدتها وهي التحضير للانتخابات والمصالحة الوطنية، بل بالعكس خلقت مايسمى بالقوة القاهرة لمنع الانتخابات، هي من خلقتها“.

وكانت مبادرة ويليامز قد أثارت ردود فعل متباينة في ليبيا بين مجلسي النواب والدولة حيث لم يتوان الأخير في الترحيب بالمبادرة وصوت على بدء تشكيل اللجنة من خلال تسمية 6 أعضاء منه وانتظار الـ 6 الآخرين من البرلمان.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إن المبادرة الرامية لتشكيل لجنة خاصة من أعضاء المجلسين النواب والدولة لوضع قاعدة توافقية دستورية لإجراء الانتخابات بموجبها سواء كانت رئاسية او تشريعية ليس لها علاقة البتة بالحكومة سواء حكومة الدبيبة أو الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا.

وأضاف في تصريح لـ ”إرم نيوز“، ”أستطيع أن أقول إن الاعتراف بحكومة باشاغا حسم باعتراف مجلس النواب بها ومنحها الثقة، مبادرة السيدة ستيفاني الاخيرة والتى نالت دعم المجتمع الدولي نرحب بها لتشكيل لجنة مشتركة مع النواب لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية“.