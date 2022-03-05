نورلاند يبحث مع الدبيبة وباشاغا سبل تجنب التصعيد

بحث سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارك نورلاند، السبت، مع كل من رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سبل تجنب التصعيد وتفادي العنف لنقل السلطة في البلاد.

وأجرى نورلاند مكالمتين هاتفيتين مع باشاغا و الدبيبة، معبرا عن ثقته في رغبة الرجلين في تجنب تصعيد العنف في ليبيا، وفق ما نقلت عنه السفارة الأمريكية في تغريدة على ”تويتر“.

وأضاف السفير الأمريكي:“لقد شجعتهما على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود بتيسير من الأمم المتحدة؛ لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية“.

وفي تغريدة أخرى على تويتر“، قالت السفارة الأمريكية، إن نورلاند بحث مع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، سبل ”تهدئة التوترات وتجنب التصعيد“.

من جانبه، تعهد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، بتهيئة كل الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب خارطة الطريق المتفق عليها.

و أبدى باشاغا خلال المكالمة الهاتفية حرصه على تسلم مهامه بشكل سلسل وفقًا للقانون ومباشرة مهام عمله من العاصمة الليبية، طرابلس.

و يأتي ذلك، قي وقت تشهد فيه ليبيا ضبابية متزايدة في الأفق السياسي، بينما يستعد فيه رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا لدخول العاصمة الليبية، لاستلام السلطة والعمل من طرابلس، عقب أداء أعضاء حكومته اليمين الدستورية.

وأدى أعضاء حكومة فتحي باشاغا، يوم الخميس الماضي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره بطبرق شرقي البلاد.

وقال باشاغا بعد أداء اليمين، إن حكومته ستدرس الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في طرابلس ”بقوة القانون وليس بقانون القوة“.

وكانت وكالة ”رويترز“، نقلت عن مصدرين مقربين من رئيس الوزراء الليبي الجديد فتحي باشاغا قولهما، إن قوة مسلحة لها صلة برئيس الوزراء الحالي احتجزت وزيرين من الحكومة المنافسة قبل أن يؤديا اليمين، الخميس.

وقال باشاغا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، إن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس أغلق أيضًا المجال الجوي الليبي لمنع وزراء جدد من السفر إلى طبرق لأداء اليمين.