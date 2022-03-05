تشمل الإناث.. تساؤلات حول إقبال المغاربة على التطوع للخدمة العسكرية

شهدت الخدمة العسكرية في المغرب إقبالاً كبيرًا من قبل الشباب والنساء، بحسب ما كشفت عنه وزارة الداخلية، في حين أظهرت أرقام رسمية صادرة عن الوزارة، أن عدد الشباب الذين استكملوا إجراءات الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، في 2022، بلغ 178 ألفًا و166، مقابل 133 ألفًا و820 في 2019.

وبلغ عدد الشابات اللائي تطوعن للخدمة العسكرية 29 ألفًا و13 شابة أي بنسبة تفوق 16% من مجموع الشباب الذين تم إحصاؤهم، مقابل 13 ألفًا، و614 في 2019، وهي نسبة مثلت آنذاك 10.17%.

وأثار هذا الإقبال من الشباب، خاصة فئة الإناث؛ الكثير من التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي في المملكة، ووسائل الإعلام، فيما تؤكد الرباط أن الخدمة العسكرية تتيح للمجند اكتساب مجموعة من الصفات الأساسية المتمثلة في التحلي بروح المسؤولية، والالتزام، والانضباط، التي من شأنها أن تساعده على الاندماج في سوق العمل من خلال شهادات التكوين المهني، المعترف بها من طرف الدولة.

حيال ذلك، رأى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ”ديجون“ عبدالرحمن مكاوي، ، أن ”الإقبال الكبير لأداء الخدمة العسكرية بالمغرب يفسر رغبة الشباب في البحث عن آفاق جديدة بالنظر للتخصصات الواسعة التي توفرها هذه الخدمة، ويكثر عليها الطلب في سوق الشغل“.

وقال الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية لـ“إرم نيوز“، إن ”المغرب يراهن على الخدمة العسكرية لتقليص نسبة البطالة المرتفعة في صفوف الشباب، وإن إقبال الفتيات يحمل بدوره الكثير من الدلالات“، لافتًا إلى أن ”الفتاة المغربية تحررت نوعًا ما من العقلية الذكورية التي كانت مسيطرة في المجتمع المغربي ما جعلها تبحث عن نفسها في مهن ومجالات كانت حكرًا على الرجال فقط“.

وأكد أن ”هذه الخدمة ستتيح للشباب والشابات تعلم مجموعة من المهن الأساسية خلال فترة التجنيد، بالإضافة إلى الحصول على تعويض شهري“، معتبرًا أن ”إقبال الذكور والإناث على أداء الخدمة العسكرية يلبي حاجيات الوطن في الدفاع، وذلك وفق ما جاء في دستور 2011“.

وأوضح أن ”مهام الجيش المغربي متنوعة في الداخل والخارج من خلال حفظ النظام بالعديد من مناطق النزاع، وأنه يمكن الاستفادة من هذه الكفاءات المستقبلية، ووضع المستفيدين من الخدمة العسكرية بالمغرب كجنود احتياط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية“.

وشدد مكاوي على أن ”المغرب ليس في منأى عن العمليات الإرهابية، وأن الشريط الحدودي للمغرب يعج بالانفصاليين، بالإضافة إلى استفزازات جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر“، منوهًا إلى أن ”الأهم في هذه المرحلة إعطاء فرصة للشباب للاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد“.

وستشمل الخدمة العسكرية الإجبارية، ومدتها 12 شهرًا، الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عامًا، ويستفيد المجندون من أجرة وتعويضات، كما يستفيدون من التأمين الصحي، والعلاج في مؤسسات استشفائية عسكرية.

وبدأ المغرب العمل في ”التجنيد الإجباري“ خلال 1966، الذي كان يمتد إلى عام ونصف العام، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني، أو أصحاب المسؤوليات العائلية، أو طلبة الجامعات.

كما شملت الخدمة الإجبارية، أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، عددًا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة، وقرر المغرب العمل بها من جديد، في 2018، وربط المتابعون الأمر بالتحديات الأمنية التي تهدد المملكة، وعلى رأسها أنشطة التهريب والإرهاب في منطقة الساحل، وكذا التوجس من الجارة الجزائر.