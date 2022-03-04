الغرب يلوّح بمعاقبة "مهددي الاستقرار" في ليبيا

دعت دول فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار في البلاد.

وأعربت الدول الخمس في بيان مشترك نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية، عن استعدادها لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض، مشيرة إلى أن الأفراد أو الكيانات – داخل ليبيا أو خارجها – الذين يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي قد تتم معاقبتهم من قبل لجنة الجزاءات.

وأبدت قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن أعمال العنف والتهديدات بالعنف والترهيب والخطف، وقالت إن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف.

وجددت دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشارة الأممية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للحفاظ على الانتقال السلمي لتسهيل الحوار بين مختلف الأطراف، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

ودعت الدول الخمس، مجلسي النواب، والدولة، للتعاون الكامل مع هذه الجهود، وفي الخطوات التالية للانتقال على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة من أجل إرساء أساس دستوري توافقي وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من جانبه، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ببيان الدول الخمس.

وقال الدبيبة عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر: ”تابعنا بيان الدول الخمس بشأن الوضع في ليبيا، المتناغم مع بيان الأمم المتحدة، ومستشارة البعثة، والمتضمّن أولوية المضي في المسار الانتخابي، وما أحيطت به من عدم وضوح وشفافية في جلسات مجلس النواب، وهذا ينسجم مع خطة الحكومة للانتخابات في يونيو المقبل .. نعم للانتخابات.“ وفق قوله.

وجاء البيان في وقت تحتدم فيه الأزمة السياسية في ليبيا، مع تشكيل وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا حكومته الجديدة المدعومة من البرلمان، ورفض رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة لها.

ورغم تمسك الدبيبة بالسلطة، أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة أنه سيذهب إلى طرابلس، وستكون هناك ترتيبات لضمان انتقال عادي وسلس للسلطة.

وقال ”باشاغا“ في كلمته أمام مجلس النواب بعيد حلف حكومته اليمين الدستورية: ”غلّبنا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، وأثبتنا أن السلطة التشريعية الموقرة قادرة على التفرد بقراراتها“.

من جانبه، جدد ”الدبيبه“ تمسكه بعدم التسليم إلا لحكومة منتخبة، وأن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها حتى إجراء انتخابات حزيران/يونيو.

وقال في كلمة متلفزة، مساء الأربعاء: ”التزوير والتدليس اللذان تمارسهما رئاسة المجلس ليسا جديدين.. إن منح الثقة للحكومة الجديدة مؤامرة أخيرة لمنع إجراء الانتخابات“.