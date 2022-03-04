ليبيا.. قوات موالية لحكومة الدبيبة تعترض رتلًا عسكريًا

اعترضت قوة أمنية وعسكرية مشتركة موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا، اليوم الجمعة، رتلًا من عشرات الآليات المسلحة بدعوى عدم التنسيق مسبقًا مع وزارة الدفاع، ما أثار مخاوف من حصول صدام بين القوات التابعة لحكومة الدبيبة، الذي كان يشغل كذلك حقيبة وزارة الدفاع، والحكومة الجديدة برئاسة، فتحي باشاغا.

وأوضح مصدر مقرب من حكومة الدبيبة، في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”عملية الاعتراض جاءت بناءً على تعليمات من وزير الدفاع ورئيس الحكومة، الدبيبة، بالتصدي لأي رتل عسكري يتحرك دون إذن مسبق“.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ”الأفراد الذين كانوا على متن الآليات العسكرية لم يكن لديهم أي ترخيص بحمل السلاح، والتنقل بين المناطق الليبية“، ما يعد مخالفة صريحة للتعليمات الصادرة عن وزير الدفاع.

وأشار المصدر إلى أن ”عملية الاعتراض لم تخلف اشتباكات خطيرة ولا إصابات من الجانبين“، معتبرًا أن ”القوات الأمنية والعسكرية الليبية لا تأتمر إلا بأوامر وزير الدفاع المعترف به في الحكومة الحالية، وهو عبد الحميد الدبيبة“، في إشارة إلى عدم الاعتراف بالتشكيلة الحكومية الجديدة التي عرضها، باشاغا، ونالت ثقة البرلمان، الثلاثاء الماضي.

ولم يوضح المصدر المزيد من التفاصيل عن حادثة الاعتراض، ولا المكان الذي جرت فيه الواقعة.

وكان رئيس الحكومة ووزير الدفاع الليبي، عبد الحميد الدبيبة، أصدر أوامر للوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين للتعامل مع أي تشكيل أو رتل يتحرك دون إذن مسبق، وحذَّر الدبيبة، الوحدات العسكرية والتشكيلات الأمنية من السماح بأي تحرك دون علم وزارة الدفاع والتنسيق معها.

وتشهد ليبيا ضبابية متزايدة في الأفق السياسي، في وقت يستعد فيه رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، لدخول العاصمة طرابلس، لاستلام السلطة، عقب أداء معظم أعضاء حكومته اليمين الدستورية.

وأدى أعضاء حكومة باشاغا، يوم الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب داخل مقره في طبرق شرق البلاد في غياب وزراء، منهم من تم احتجازهم وإطلاق سراحهم لاحقًا.

وقال باشاغا، بعد أداء اليمين، إن حكومته ستدرس كافة الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في طرابلس ”بقوة القانون وليس بقانون القوة“.

واعتبر مراقبون للشأن السياسي في ليبيا، أن المهمة معقدة بالنسبة لـ باشاغا، لا سيما بعد تشبث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الدبيبة بعدم تسليم السلطة، وما رافق أداء اليمين من تحركات تصعيدية بعد اختطاف وزيرين في حكومة باشاغا، وهما: وزير الخارجية، ووزيرة الثقافة.