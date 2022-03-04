بعد تصعيد الدبيبة.. ما خيارات حكومة باشاغا لممارسة مهامها من طرابلس؟

تشهد ليبيا ضبابية متزايدة في الأفق السياسي، في وقت يستعد فيه رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا لدخول العاصمة الليبية، لاستلام السلطة والعمل من طرابلس، عقب أداء أعضاء حكومته اليمين الدستورية.

وأدى أعضاء حكومة فتحي باشاغا، يوم الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره بطبرق شرقي البلاد.

وقال باشاغا بعد أداء اليمين، إن حكومته ستدرس كافة الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في طرابلس ”بقوة القانون وليس بقانون القوة“.

ويرى مراقبون للشأن السياسي في ليبيا، أن المهمة معقدة بالنسبة لباشاغا، لاسيما بعد تشبث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بعدم تسليم السلطة، وما رافق أداء اليمين من تحركات تصعيدية بعد اختطاف وزيرين في حكومة باشاغا وهما وزير الخارجية ووزيرة الثقافة.

وأفرجت الميليشيات في وقت لاحق عن وزير الخارجية الجديد حافظ قدور، لكنها أبقت على وزيرة الثقافة وشقيق باشاغا نفسه خالد باشاغا رهن الاختطاف، الذي تم حجزه وهو بصدد الانتقال إلى جانب 8 شخصيات أخرى إلى طبرق بحسب ما أكدت مصادر برلمانية مطلعة لـ ”إرم نيوز“.

ورغم ذلك، قال رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان لـ ”إرم نيوز“ إن ”المهمة ستبدو سهلة بعد أيام رغم الأمور المتشابكة الآن، لاسيما وأن الدبيبة يلعب في الوقت بدل الضائع وليس له أي أوراق“، وفق قوله.

وأضاف الترجمان: ”ما يقوم به الدبيبة هو بلطجة، ليس له أي توصيف آخر، ما قام به من سجن للوزراء وترهيب لبعضهم وتخييرهم بين الاستقالة من حكومة باشاغا أو السجن لن يكون مرضيا عليه لا داخليا ولا خارجيا ولا أمميا“.

وأكد أن ”باشاغا سيتحول إلى طرابلس الآن ويطالب النائب العام الصديق الصور والأجهزة الأمنية والرقابية بأن تأتمر بأمره وأن يتم تسليمه مقار الحكومة، وهذا تم صباح الخميس أيضا، إذ طالبه باشاغا بإرغام الدبيبة على إطلاق سراح السجناء وتسليم السلطة، الأمور معقدة صحيح لكن الأزمة ستنتهي وسيتسلم باشاغا الحكومة في الأخير، ويبقى الآن انتظار البرنامج الذي سيقدمه للمرحلة المقبلة“.

بدورهم، أعرب برلمانيون ليبيون عن تفاؤلهم بشأن تسلم باشاغا للسلطة رغم رسائل الدبيبة السلبية التي أثارت انتقادات واسعة من قبل فاعلين مثل رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام السابق محمد بعيو الذي اعتبر أن أسلوب رئيس حكومة الوحدة الوطنية العقابي للجميع لا يمكن السكوت عنه.

وقال عضو مجلس النواب علي التكبالي في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ إنه ”سيتم ردع الدبيبة إذا لزم الأمر لإفساح المجال أمام باشاغا لمزاولة حكومته نشاطها من العاصمة طرابلس“.

وأضاف التكبالي أن ”الدبيبة سيخرج تحت ضغط الشرعية، وباشاغا يعرف كيف يدخل للعاصمة طرابلس وكيف سيعمل من داخلها ولن تخيفه تهديدات الدبيبة“.

لكن محللين ليبيين لا يشاطرون التكبالي والترجمان الرأي، حيث يعتقد المحلل السياسي محمد الحرابي أن ”تسلم باشاغا الحكم في طرابلس هي مهمة أشبه بالمستحيلة“.

وقال الحرابي في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ من العاصمة طرابلس، إنه ”بحكم أن الطرفين لهما قوة ضاربة وهو أمر ليس غريبا أو مجهولا، ويحتكمان إلى السلاح وكلاهما له ثكنة عسكرية ضخمة، فبالتالي فإننا نتوقع ثلاثة سيناريوهات“.

وأوضح أن ”السيناريو الأول هو محاولة باشاغا افتكاك مواقع الحكومة عن طريق القوة أي اندلاع الحرب مجددا وهذا الاحتمال الأقرب للواقع، لكن بالنسبة لطرابلس 80% من الثكنات تتبع لقوات بركان الغضب المناوئة أصلا لباشاغا“.

وأشار إلى أن ”السيناريو الثاني يتمثل في العودة لنقطة الصفر أي حكومة وحكومة موازية، بحيث تكون حكومة الدبيبة في طرابلس، وحكومة باشاغا في سرت على الغالب، أما الاحتمال الثالث وهو ضعيف ويصعب تحقيقه أن أحدهما يتنازل للآخر“.

وتابع قائلا: ”الأمر لن يكون بالسلاسة التي يتكلم عنها باشاغا، وأعتقد أنه من باب المستحيل أن يستلم باشاغا الحكم حتى وإن كانت له ضمانات من قبل بعض القوى في طرابلس، الأمر أشبه بالمستحيل، فمجلس الدولة يرفض ذلك، وغالبية الكتائب العسكرية تعارض تولي باشاغا الحكم في طرابلس“.