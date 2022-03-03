تونس.. حكم بالسجن 120 عاما ضد البرلماني غازي القروي

أصدر القضاء التونسي، يوم الخميس، حكما غيابيا بسجن البرلماني ورجل الأعمال التونسي غازي القروي، لمدة 120 عاما، على خلفية قضايا إصدار شيكات من دون رصيد.

وأكد مصدر قضائي لـ“إرم نيوز“، أن ”دائرة القضايا المالية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وبعد النظر في الملف المرفوع إليها، قضت غيابيا بالسجن ضد غازي القروي، مع طلب النفاذ العاجل“.

وأضاف المصدر أن ”الحكم جاء بعد النظر في مزيد من الملفات والقضايا الجديدة المعروضة على المحكمة، التي تم رفعها ضد النائب في البرلمان المجمد، وبلغت 25 قضية“.

وأشار إلى أن ”كل قضية يتم النظر فيها على حدة ويتم إصدار حكمها بالسجن وهو ما يفسر الحكم الثقيل، الذي يواجهه القروي“، وفق تعبيره.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قضت مساء يوم الأحد الماضي بالسجن غيابيا، مدة 16 عاما مع النفاذ العاجل، بحق النائب عن حزب ”قلب تونس“ غازي القروي.

وبحسب ما ذكرته إذاعة ”موزايبك“ المحلية، فإن الحكم الصادر ضد غازي القروي، شقيق الإعلامي ورجل الأعمال التونسي نبيل القروي، جاء على خلفية 7 قضايا منشورة ضده من أجل إصدار شيكات دون رصيد.

ووفق المصدر ذاته، فإن الأحكام الصادرة تتراوح بين عام واحد وأربعة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل ليبلغ مجموعها 16 عاما سجنا.

ويأتي ذلك، في سياق ملاحقات قضائية تستهدف النواب، في قضايا واتهامات مختلفة تتعلق بشبهات فساد.

وإضافة إلى الأحكام بالسجن، نظرت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس في قضية أخرى يواجهها القروي، وقررت إحالته بصحبة مسؤول سابق من وزارة التربية على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما من أجل شبهات فساد مالي في عقد شراكة وإشهار بين وزارة التربية وإحدى المؤسسات التي يديرها غازي القروي.

وكان غازي القروي قد فرّ صحبة شقيقه نبيل القروي الصيف الماضي إلى الجزائر، قبل أن يتمكنا في وقت لاحق من مغادرة البلاد، وتتضارب الأنباء بشأن وجهتهما.