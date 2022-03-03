ليبيا.. باشاغا يتهم الدبيبة بمنع أعضاء حكومته من السفر لأداء اليمين

اتهم رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا اليوم الخميس، منافسه عبد الحميد الدبيبة الذي يرأس حكومة أخرى في طرابلس، بمنع أعضاء حكومته من السفر إلى طبرق لأداء اليمين القانونية أمام البرلمان الليبي.

ومنح مجلس النواب الثلاثاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتحل محل حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن منصبه إلا ”لسلطة منتخبة“. وحدد موعدًا لأدائها اليمين القانونية اليوم.

وفي رسالة وجّهها إلى مكتب النائب العام، ونشرها مكتبه الإعلامي، اتهم فتحي باشاغا، ما وصفها بـ“الحكومة المنتهية الصلاحية باستغلال السلطة، وبإقفال المجال الجوي الليبي بالكامل“. معتبرًا أن ذلك ”يمثل انتهاكًا لحق التنقل، واعتداءً على السلطة الدستورية والسياسية لمنع حكومته من ممارسة مهامها وواجباتها“.

ولم تصدر حكومة الدبيبة حتى اللحظة، أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات.

كما اتهمت حكومة باشاغا مجموعات مسلحة مرتبطة بالدبيبة باحتجاز اثنين من وزرائها.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن مسلحين احتجزوا وزير الخارجية في الحكومة الجديدة حافظ قدور، ووزيرة الثقافة صالحة التومي في أثناء توجههما برًّا إلى طبرق لحضور جلسة أداء اليمين.

وشهدت جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء لمنح الثقة لحكومة باشاغا، انتقادات طالت عملية التصويت اتهم فيها عبد الحميد الدبيبة، مجلس النواب بممارسة ”التزوير“ لتمرير الحكومة الجديدة، محذّرًا من أي محاولة لاقتحام مقار حكومته في طرابلس.

وعيّن مجلس النواب مطلع الشهر الماضي، وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عامًا) رئيسًا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء اختيار باشاغا، بعدما اعتمد مجلس النواب خريطة طريق جديدة يعاد بموجبها تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهرًا كحد أقصى؛ ما تسبب في انقسام ورفض حول إرجائها إلى هذا التاريخ الذي اعتبره البعض بعيدًا، بينما كان من المفترض أن تكون هذه الانتخابات أجريت في نهاية السنة الماضية.

وعيّن ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل سنة الدبيبة على رأس حكومة انتقالية مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر الفائت.

لكن الخلافات العميقة أدت إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى. وكان المجتمع الدولي يعلق آمالًا كبيرة عليها لتسهم في استقرار بلد مزقته ولا تزال الفوضى منذ 11 عامًا.

ويوجد حاليًّا رئيسان للوزراء في السلطة، ولم يتضح بعد موقف المجتمع الدولي من ذلك، وتتصاعد التحذيرات من أن يكون وجود حكومتين بداية لانقسام سياسي جديد كالذي شهدته البلاد مع ”رأسين تنفيذيين“ على مدى أعوام طويلة قبل التوصل إلى اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة بدأ تنفيذ مساره مع تولي الدبيبة رئاسة حكومة ”وفاق وطني“.