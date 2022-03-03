في ذكرى تأسيس "البوليساريو".. ما مصير قضية الصحراء الغربية؟

أعاد إحياء جبهة البوليساريو ذكرى تأسيسها الجدل والنقاش حول آفاق التوصل لحل سلمي، في ظل تجميد المفاوضات بينها وبين المغرب حول الصحراء الغربية، وذلك في خضم احتدام الأزمة بين الرباط والجزائر.

وبدأت جبهة البوليساريو سلسلة من الاحتفالات بالذكرى الـ 46 لتأسيسها؛ ما أثار تساؤلات وتكهنات بشأن مستقبلها وحول مصير قضية الصحراء الغربية.

وبعث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي تدعم بلاده الجبهة، رسالة تهنئة لزعيمها إبراهيم غالي، مجددا تضامن بلاده مع القضية كونها ”تصفية للاستعمار“، وفق نص الرسالة.

وقال تبون، في رسالة إلى زعيم البوليساريو، إنه ”يجدد تضامن الجزائر مع القضية الصحراوية العادلة، ودعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره والاستقلال“.

فيما يقول المغرب إنه وجه ضربات موجعة للجبهة سواء دبلوماسيا أو عسكريا بعد أن اعترفت عدة دول بمغربية الصحراء، أبرزها الولايات المتحدة في العام 2021، إضافة إلى استعادة السيطرة على معبر الكركرات في عام 2020.

غير أن أطرافا سياسية جزائرية تعرب عن تفاؤلها تجاه ما حققته البوليساريو في معركتها من أجل قضية الصحراء الغربية.

ويقول القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، قاسي عبدالقادر، إنه ”يجب منح الشعب الصحراوي حقه في الاستفتاء على تقرير المصير“.

وأضاف عبدالقادر، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن ”دعم الجزائر للقضية الصحراوية دعم معنوي وسياسي بالأساس“.

وقال إن ”احتفال جبهة البوليساريو بذكرى تأسيسها، يبقى مجرد احتفال محلي، حيث لم تصل الجمهورية الصحراوية لهدفها المنشود، وفق ما تنص عليه المقررات الجهوية“، على حد قوله.

وأردف: ”العامل الانتخابي الذي أقرته الأمم المتحدة هو الذي يمنح الجمهورية الصحراوية الحق في تقرير المصير، والبوليساريو أعلنت بصفة رسمية وأمام الجهات الرسمية الابتعاد عن الحرب والسير في طريق الدبلوماسية، والمغرب ذهب في البداية بالمسار نفسه، لكن بعد ذلك تغير الحال، حيث لم يعد يعترف بالبوليساريو، والشعب الصحراوي يطالب بتقرير المصير، وإن قررت المغرب رفض ذلك، فلتتحمل مسؤوليتها“، بحسب تعبيره.

وفي المقابل، يعتبر محللون مغربيون أن جبهة البوليساريو تعيش موقفا صعبا، وتقوم بأدوار بالوكالة عن الجزائر.

وقال الباحث السياسي المغربي، رشيد لزرق في تصربحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن ”النزاع في الأصل بين الجزائر والمغرب، وما البوليساريو إلا طرف يخدم بالوكالة لمصلحة الجزائر“.

وفيما يتعلق بمستقبل البوليساريو، يوضح لزرق أن ”البوليساريو في موقف ضعيف، لكن بإمكانها إلقاء السلاح والمشاركة على غرار باقي المغاربة في المسار التنموي لكون المغرب محتاج لجميع أبنائه“.

ويدعو محللون وأكاديميون جزائريون ومغاربة إلى الكف عن الخلافات، وجلوس كل أطراف النزاع حول الصحراء الغربية على طاولة الحوار.

وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي الجزائري، زبير عروس، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إنه ”بعد استقلال الجزائر انفجرت خلافات بين الأطراف السياسية والعسكرية التي دخلت في نزاع خطير، لكن الآن بالنسبة لي 46 سنة كانت كافية من الخلافات، وبات من الضروري الجلوس من أجل التوصل إلى حل توافقي يضمن مصالح الجميع في المنطقة المغاربية“.

وأردف عروس أن ”الخلاف حول قضية الصحراء الغربية هو خلاف جغرافي أخذ أبعادا سياسية لا تخدم مصالح أي جهة من الجهات، وخاصة الأطراف المتصارعة“.

وتابع قائلا: ”نحن نتطلع اليوم إلى الجلوس مع بعضنا البعض، ويجب أن لا نتملص من مسؤوليتنا، كلنا تقع علينا في هذا الشأن مسؤولية، وقد تكون المسؤولية بالتساوي“.

وأضاف: ”أنا مغاربي روحا وتاريخا وثقافة وآمل في المستقبل، والأمل هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بوحدة مغاربية تخدم شعوب منطقتنا الحضارية مع مراعاة مصالح كل الدول الوطنية، هذه دعوة عقل ودعوة أمل وتنبيه من الخطر القادم علينا جميعا“.