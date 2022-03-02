تونس.. مذكرة إيداع بالسجن ضد الوزير الأسبق عبد الرزاق الكيلاني

أصدر القضاء العسكري التونسي، مساء الأربعاء، مذكرة إيداع بالسجن بحق الوزير الأسبق والعميد السابق للمحامين التونسيين عبد الرزاق الكيلاني.

وأفاد مصدر قضائي لـ“إرم نيوز“ بأن الحكم صدر مساء يوم الأربعاء، ”بعد ثبوت إدانة عبد الرزاق الكيلاني وتورطه في أحداث الفوضى والتوتر و شتم الأمنيين، خلال محاولته زيارة القيادي في حركة النهضة الإسلامية، نور الدين البحيري بالمستشفى الجهوي ببنزرت شمال البلاد“.

وحسب المصدر، فقد واجه الكيلاني تهمة ”الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون“.

وصدر الحكم، بعد حوالي 3 ساعات من التحقيق مع الكيلاني من قبل القضاء العسكري، بينما أنكر الوزير السابق كل التهم المنسوبة إليه، وفق ما أكده المصدر ذاته.

وبدأ قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بتونس العاصمة، يوم الأربعاء، التحقيق مع الوزير الأسبق عبد الرزاق الكيلاني العميد الأسبق للمحامين التونسيين، على خلفية مشادة بينه وبين أمنيين.

وكان الكيلاني -الذي حضر عدد كبير من المحامين، من بينهم عمداء سابقون ورئيس الفرع الجهوي الحالي في تونس للمحامين- لمساندته، قد أوضح في تصريحات صحفية أن محاكمته تأتي على خلفية نقاش دار بينه وبين عناصر أمنية تواجدوا يوم 2 يناير الماضي أمام المستشفى الذي آوى إليه موكله نور الدين البحيري، بعد توقيفه يوم 31 ديسمبر الماضي.

وفي 21 يناير الماضي، أوقف الأمن التونسي عبد الرزاق الكيلاني، واقتاده إلى القضاء العسكري لمحاكمته على خلفية تصريحات سابقة اعتبرت تحريضا على رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.

وأكد مصدر قضائي في تصريح لـ“إرم نيوز“، رفض الكشف عن اسمه حينها، أن ”عبد الرزاق الكيلاني ستتم محاكمته في قضايا التحريض على رئيس الجمهورية قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين“.

وأشار المصدر إلى أن ”عبد الرزاق الكيلاني قام بالتحريض ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والرئيس قيس سعيد، بعد أن دعا الأمنيين مؤخرا إلى عصيان الأوامر“، وفق تعبيره.

وشهدت تونس في الفترة الأخيرة انتقادات واسعة وجدلا حقوقيا متصاعدا على خلفية المحاكمات العسكرية للمدنيين بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، من خلال تدوينات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ وصول الرئيس قيس سعيد إلى الرئاسة، رُفعت العديد من القضايا بحق مدونين على خلفية تدوينات اعتبرتها مسيئة لرئيس الجمهورية. وتمت إحالة المدونين إلى القضاء العسكري على غرار الناشطة آمنة منصور، وسليم الجبالي، وآخرهم النائب في البرلمان المجمد ياسين العياري، الذي استنكرت إيقافه العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.