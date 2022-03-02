مئات المهاجرين يصلون جيب مليلية الإسباني عبر سياج حدودي مع المغرب

قالت السلطات المحلية في إسبانيا إن أكثر من 2500 مهاجر حاولوا تسلق سياج حدودي مرتفع يفصل جيب مليلية الإسباني شمال أفريقيا عن المغرب، اليوم الأربعاء.

وذكرت المصادر الرسمية أن نحو 500 مهاجر تمكنوا من العبور إلى الأراضي الإسبانية، في واحدة من أكبر محاولات المهاجرين غير الشرعيين للعبور بين الجانبين.

وقالت الحكومة المركزية، في بيان لها، إن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء رشقوا قوات الأمن بالحجارة، بينما حاولت منعهم من تسلق السياج الذي يبلغ ارتفاعه 6 أمتار.

وقالت الحكومة المركزية في بيانها إن 16 شرطيًا أصيبوا، فيما يُعالج 20 مهاجرًا من إصابات طفيفة.

ومليلية وسبتة – الجيب الإسباني الثاني على الساحل الشمالي لأفريقيا- نقطتا عبور شهيرتان للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الذين يحاولون دخول أوروبا.

وتخضع مدينتا سبتة ومليلية للإدارة الإسبانية، بينما تصفهما الرباط بالمدينتين المحتلتين، وترفض الاعتراف بشرعية حكم مدريد فيهما، وتعتبرهما جزءًا لا يتجزأ من التراب المغربي.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا، في يونيو الماضي، إن حكومتها تبحث ضم جيبي سبتة ومليلية شمال أفريقيا بشكل كامل إلى منطقة شنغن الأوروبية.

وبإمكان المغاربة من البلدات المحيطة بالجيبين دخولهما حاليًا دون تأشيرة، لكنها تكون مطلوبة عند السفر جوًا أو بحرًا إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنغن المعفاة من التأشيرات في أوروبا. وتأتي هذه الخطوة في ظل خلاف متصاعد بين البلدين بشأن قضايا مرتبطة بملف الصحراء الغربية، لكن وزيرة الخارجية الإسبانية امتنعت عن التعليق بشأن الخلاف.