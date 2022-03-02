القضاء العسكري في تونس يحقق مع الوزير الأسبق عبدالرزاق الكيلاني

بدأ قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بتونس العاصمة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع الوزير الأسبق عبد الرزاق الكيلاني العميد الأسبق للمحامين التونسيين، على خلفية مشادة بينه وبين أمنيين.

وأفادت إذاعة ”موزاييك“ التونسية بأن الكيلاني مثل أمام القضاء العسكري للتحقيق بخصوص ما نسب إليه من تهم خلال محاولته زيارة القيادي في حركة ”النهضة“ والوزير الأسبق نور الدين البحيري في مستشفى بنزرت شمال البلاد.

وأشارت إلى أن الكيلاني يواجه اتهامات بـ ”الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون“، بحسب تعبيره.

وكان الكيلاني، الذي حضر عدد كبير من المحامين، من بينهم عمداء سابقون ورئيس الفرع الجهوي الحالي في تونس للمحامين، لمساندته، قد أوضح في تصريحات صحفية أن محاكمته تأتي على خلفية نقاش دار بينه وبين عناصر أمنية تواجدوا يوم 2 يناير / كانون الثاني الماضي أمام المستشفى الذي آوى إليه موكله نور الدين البحيري، بعد توقيفه يوم 31 ديسمبر / كانون الأول الماضي.

وفي 21 يناير / كانون الثاني الماضي، أوقف الأمن التونسي عبد الرزاق الكيلاني، واقتاده إلى القضاء العسكري لمحاكمته على خلفية تصريحات سابقة اعتبرت تحريضا على رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.

وأكد مصدر قضائي في تصريح لـ ”إرم نيوز“، رفض الكشف عن اسمه حينها، أن ”عبد الرزاق الكيلاني ستتم محاكمته في قضايا التحريض على رئيس الجمهورية قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين“.

وأشار المصدر إلى أن ”عبد الرزاق الكيلاني قام بالتحريض ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والرئيس قيس سعيد، بعد أن دعا الأمنيين مؤخرا إلى عصيان الأوامر“، وفق تعبيره.

وشهدت تونس في الفترة الأخيرة انتقادات واسعة وجدلا حقوقيا متصاعدا على خلفية المحاكمات العسكرية للمدنيين بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، من خلال تدوينات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ وصول الرئيس قيس سعيّد إلى الرئاسة، رُفعت العديد من القضايا بحق مدونين على خلفية تدوينات اعتبرتها مسيئة لرئيس الجمهورية. وتمت إحالة المدونين إلى القضاء العسكري على غرار الناشطة آمنة منصور، وسليم الجبالي، وآخرهم النائب في البرلمان المجمد ياسين العياري، الذي استنكرت إيقافه العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.