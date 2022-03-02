السلطات المغربية تعتقل شخصا‭ ‬خطط لتنفيذ هجمات ضد أجانب

أعلنت السلطات المغربية اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت شخصا‭ ‬“مواليا لتنظيم داعش“‭ ‬كان يخطط لهجمات ضد أجانب في المغرب.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المختص في الجرائم الكبرى ومنها قضايا الإرهاب، في بيان له اليوم إنه تمكن من ”توقيف عنصر متطرف موال لما يسمى بتنظيم داعش، يبلغ من العمر 27 عاما والذي يشتبه في تورطه في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية لها امتدادات وتقاطعات عابرة للحدود الوطنية، وذلك في إطار مشروع جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام“.

وأضاف البيان أنه ”تم توقيف المشتبه فيه في دائرة فم أزكيد“ في ضواحي مدينة طاطا (جنوب المغرب) وأنه قام ”بتحميل وتجميع العديد من المحتويات الرقمية من مواقع متطرفة بغرض الإلمام بطبيعة المواد والمستحضرات الموجودة في الأسواق التي تدخل في صناعة المتفجرات، والتدرب على كيفية إعدادها وتحضيرها لصنع أجسام متفجرة لاستعمالها في عمليات إرهابية باستخدام سيارة مفخخة“.

وأفاد بيان المكتب أيضا أن ”هذا المخطط الإرهابي كان يستهدف مهاجمة مواطنين أجانب في المغرب، وبعض المسؤولين السامين في مؤسسات وزارية وأمنية، علاوة على العديد من المنشآت الحكومية والمصرفية والبنايات الأمنية الحساسة، التي تم تحميل وتنزيل صورها وإحداثياتها من تطبيقات موجودة على شبكة الإنترنيت لتسهيل استهدافها“.

كما قالت السلطات إنها ضبطت بمنزله ”مجموعة من المواد المشبوهة بكميات متفاوتة التي تدخل في صناعة وإعداد المتفجرات… وملصقات حائطية ذات حمولة متطرفة“

وفككت السلطات المغربية عشرات الخلايا الإرهابية خاصة بعد إعلان تأسيس تنظيم ”داعش في العراق والشام“، وتقول إنها تتبنى مقاربة أمنية استباقية في تفكيك الخلايا.