بعد دخول ميليشيات طرابلس على خط الأزمة.. هل يحتكم الدبيبة وباشاغا للسلاح؟

حذر سياسيون ليبيون من أن إعلان تشكيلات عسكرية في العاصمة الليبية، رفض تنصيب فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة، ينذر بدخول ليبيا مرحلة جديدة محفوفة بكل المخاطر وأبرزها الصراع المسلح.

ودخل قادة جماعات مسلحة في المنطقة الغربية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء على خط الأزمة وأصدروا بيانا رفضوا فيه تنصيب باشاغا، ما يهدد بعودة الاقتتال.

وقالت أطراف سياسية فاعلة في ليبيا، إن إقدام البرلمان على تزكية باشاغا في غياب ضمانات من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة لتسليم السلطة يجعل من الصراع المسلح في البلاد وشيكا.

ومساء أمس الثلاثاء، جدد الدبيبة رفضه تسليم السلطة إلى حكومة باشاغا، وتعهد بالاستمرار من أجل العمل على إجراء الانتخابات في يونيو/حزيران المقبل.

ورأى محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن ”رفض وجود حكومة جديدة في الغرب الليبي سيرفع احتمالات الصدام المسلح“.

واتهم شوبار البرلمان بخدمة ”أجندة روسية“، معتبرا أن ”هذا ما تسعى إليه القوات الروسية الموجودة على الأراضي الليبية للسيطرة على العاصمة طرابلس وهذا ما لن يسمح به المجتمع الدولي الذي عزل روسيا عن العالم اقتصاديا وعسكريا وسياسيا بسبب غزوها لأوكرانيا المرتبطة ارتباطا وثيقا بما يحدث اليوم في ليبيا“.

حوادث معزولة

من جانبها، رأت أطراف سياسية ليبية أخرى أن المشهد أصبح معقدا جدا لكنها استبعدت نشوب اشتباكات بين الفصائل العسكرية في المنطقة الغربية لعدة أسباب أهمها أن الدبيبة وباشاغا ينحدران من مصراتة وهناك محاولات لتجنيب المدينة الحرب.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، إنه يتوقع أن تتخذ حكومتا باشاغا والدبيبة من طرابلس مقرا لهما وأن ”حكومة باشاغا التي تشكلت أمس الثلاثاء أضحت تواجه صعوبات لم تكن متوقعة“.

وأضاف قزيط في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ أنه ”في تقديري أن التشابك أو الاحتكام إلى السلاح سيكون مستبعَدًا، ستكون هناك حكومتان في العاصمة، المشهد غامض في ظل صراع سياسي محتدم، قد تكون هناك حوادث معزولة ومنفردة في محاولة للسيطرة على بعض مقار الوزارات وليس مقر الحكومة في طريق السكة، سيبقى ذلك المقر للحكومة القديمة“.

ورجح أن يتم استبعاد الصراع المسلح الشامل، معربًا عن أسفه حيال ”المشهد الذي أصبح في غاية السوء بسبب رغبة الأطراف القوية في الهيمنة على السلطة“.

باشاغا أقوى

في قراءة لموازين القوى على الأرض يعتقد محللون ليبيون أن باشاغا يمتلك قوة عسكرية قادرة على ”إخضاع“ الدبيبة لقرارات البرلمان، ناهيك عن المواقف الإقليمية التي ستلعب دورا مهمّا في حسم الأمر.

وقال المحلل السياسي إسماعيل المحيشي إن ”ليبيا دخلت مجددا نفق الانقسام السياسي وإن الكلمة الفصل ستكون لمواقف الأطراف الخارجية المؤطرة للمشهد الليبي لا سيما تركيا وروسيا اللتين تمتلكان قوات على الأرض“.

وأضاف المحيشي لـ ”إرم نيوز“، أن ”كل طرف سواء باشاغا أو الدبيبة له جماعاته المسلحة لكن يبقى في رأيه باشاغا هو الأكثر ثِقَلا عسكريّا في البلاد“.

وأشار إلى أن باشاغا ”كان له دور كبير في إعادة هيكلة وزارة الداخلية، المنطقة الغربية تعيش مرحلة من الانقسام المسلح الحاد، لكن باشاغا أوفر حظّا عسكريّا، لكنّ هناك حراكا اجتماعيا وسياسيا للوصول إلى حل سلمي يجنب المنطقة الحرب“.