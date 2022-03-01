البرلمان الليبي: نواب يتلقون تهديدات بالقتل

دان مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، تلقي عدد كبير من أعضائه تهديدات بالقتل، وقال المجلس، في بيان صدر عنه، إن ”الكثير من أعضائه تعرضوا خلال اليوم وأمس إلى تهديدات بالقتل، والتهديد بمنعهم من العودة لبيوتهم، ووصل الأمر إلى الاعتداء على منازلهم“.

وأضاف المجلس أنه ”إذ يدين هذه التصرفات الإجرامية والإرهابية التي لا يمكن أن تصدر إلا عن مجرمين خارجين عن القانون، فإنه بذلك يؤكد على تضامنه التام ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرضون له بغض النظر عن أي توجه سياسي، ويؤكد على حرية رأيهم ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية“.

وحمل المجلس السلطة التنفيذية ”كامل المسؤولية عن أمن وسلامة أعضائه“، مطالباً النائب العام ”بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة المجرمين إلى العدالة“.

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه المجلس لمناقشة منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، التي ستستبدل بحكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، وذكرت وسائل إعلام محلية أن النواب بدؤوا بالتوافد على مقر المجلس استعدادا لانطلاق الجلسة مساء الثلاثاء، وسط توقعات بنيل حكومة باشاغا ثقة البرلمان.

وتقدم باشاغا بتشكيلة حكومية تتألف من 30 وزيرا، بينهم امرأة واحدة، إضافة إلى نائبين يمثلان إقليمي برقة وفزان، وضمت القائمة التي نشرتها وكالة الأنباء الليبية، أمس الاثنين، كلًّا من رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، ونائب رئيس مجلس الوزراء عن الشرق علي القطراني، ونائب رئيس مجلس الوزراء عن الجنوب الذي بقي شاغرا.

وأرجأ المجلس جلسته التي كانت مبرمجة أمس الاثنين، وذلك على خلفية عدم إكمال رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا تجهيز تشكيلته الحكومية لعرضها على البرلمان لنيل ثقته.

وأكدت مصادر برلمانية أنه تم حسم الخلافات حول الحقائب الوزارية المختلف عليها في حكومة باشاغا، وقالت المصادر لـ“إرم نيوز، اليوم الثلاثاء، إن ”باشاغا أنهى مشاوراته مع نواب البرلمان بشأن الحقائب الوزارية المختلف عليها، وتم حسم الجدل ورفع التحفظات والتوصل إلى حلول توافقية“.

وأضافت أن ”الأطراف المشاركة في مشاورات اللحظة الأخيرة، التي انطلقت مساء الاثنين، اتفقت على المناصب الشاغرة، وتم حسم الخلاف بشأن وزارة الدفاع التي ستكون من نصيب إقليم فزان في الجنوب الليبي، ومن المرجح أن يتولى هذا المنصب احميد حومة“.