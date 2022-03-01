مصادر: حسم الخلافات حول المناصب الخلافية في حكومة باشاغا‎‎

أكدت مصادر برلمانية ليبية، أنه تم حسم الخلافات حول الحقائب الوزارية المختلف عليها في حكومة رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.

وقالت المصادر في تصريحات لـ“إرم نيوز“، يوم الثلاثاء، إن باشاغا ”أنهى مشاوراته مع نواب البرلمان بشأن الحقائب الوزارية المختلف عليها، وتم حسم الجدل ورفع التحفظات والتوصل إلى حلول توافقية“.

وأضافت المصادر أن ”الأطراف المشاركة في مشاورات اللحظة الأخيرة التي انطلقت، مساء الإثنين، اتفقت على المناصب الشاغرة، وتم حسم الخلاف بشأن وزارة الدفاع التي ستكون من نصيب إقليم فزان بالجنوب الليبي، ومن المرجح أن يتولى هذا المنصب احميد حومة“.

وتابعت أن ”حسم الخلافات سيفتح الباب أمام طرح التشكيلة الحكومية بصفة رسمية أمام البرلمان في الساعات القادمة للتصويت عليها“.

وكان رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا بدأ، مساء أمس الإثنين، مشاورات موسعة لإدخال تغييرات على حكومته المرتقبة، عقب تأجيل التصويت عليها من قبل مجلس النواب الليبي.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي لفتحي باشاغا، أن رئيس الوزراء المكلف بصدد إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية، لتعرض على مجلس النواب اليوم الثلاثاء لنيل الثقة.

وبينت مصادر برلمانية في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“، أن المشاورات ستشمل نحو 3 مناصب يرجح أن يكون من بينها منصب نائب رئيس الحكومة عن جنوب البلاد، الذي تم الاعتراض على منحه لسالم الزادمة.

وأضافت المصادر أنه على الرغم من التوافق خلال جلسة الإثنين، على تولي الزادمة المنصب، إلا أن الحديث لا يزال متواصلا بهذا الخصوص، كما هو الشأن بالنسبة إلى منصب وزير الدفاع.

وتقدم باشاغا بتشكيلة حكومية تتألف من 30 وزيرا بينهم امرأة واحدة، إضافة إلى نائبين يمثلان إقليمي برقة وفزان، وضمت القائمة التي نشرتها وكالة الأنباء الليبية، يوم أمس الإثنين، كلًّا من رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، ونائب رئيس مجلس الوزراء عن الشرق علي القطراني.

وتتضمن تشكيلة الحكومة: حافظ عبدالحميد قدور وزيرا للخارجية والتعاون الدولي، أحميد حومة وزيرا للدفاع، خالد مسعود عبد ربه وزيرا للعدل، عصام بوزريبة وزيرا للداخلية، أسامة سعد حماد صالح وزيرا للتخطيط والمالية، عثمان عبدالجليل محمد وزيرا للصحة، محمد محبوب عبدالهادي وزيرا للتربية والتعليم، سامي علي الضاوي وزيرا للحكم المحلي، المبروك الطاهر وزيرا للشؤون الاجتماعية، عبدالحكيم الغزيوي وزيرا للمواصلات والنقل.