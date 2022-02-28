باشاغا يطلق مشاورات جديدة لإدخال تغييرات على حكومته المرتقبة

بدأ رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، مساء الإثنين، إجراء مشاورات موسعة لإدخال تغييرات على حكومته المرتقبة، عقب تأجيل التصويت عليها من قبل مجلس النواب الليبي.

و أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أن رئيس الوزراء المكلف بصدد إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية، لتعرض على مجلس النواب اليوم الثلاثاء ،لنيل الثقة.

وقالت مصادر برلمانية ليبية، لـ“إم نيوز“، إن المشاورات ستشمل حوالي 3 مناصب يرجح أن يكون من بينها منصب نائب رئيس الحكومة عن جنوب البلاد، الذي تم الاعتراض على منحه لسالم الزادمة.

و أضافت المصادر أنه على الرغم من التوافق خلال جلسة الإثنين، على تولي الزادمة المنصب، إلا أن الحديث لا يزال متواصلا بهذا الخصوص،كما هو الشأن بالنسبة إلى منصب وزير الدفاع.

وتقدم باشاغا بتشكيلة حكومية تتألف من 30 وزيرا بينهم امرأة واحدة، إضافة إلى نائبين يمثلان إقليمي برقة وفزان، وضمت القائمة التي نشرتها وكالة الأنباء الليبية، الإثنين، كلًّا من رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، ونائب رئيس مجلس الوزراء عن الشرق علي القطراني.

وتتضمن تشكيلة الحكومة، حافظ عبد الحميد قدور وزيرا للخارجية والتعاون الدولي، أحميد حومة وزيرا للدفاع، خالد مسعود عبد ربه وزيرا للعدل، عصام بوزريبة وزيرا للداخلية، أسامة سعد حماد صالح وزيرا للتخطيط والمالية، عثمان عبد الجليل محمد وزيرا للصحة، محمد محبوب عبد الهادي وزيرا للتربية والتعليم، سامي علي الضاوي وزيرا للحكم المحلي، المبروك الطاهر وزيرا للشؤون الاجتماعية، عبد الحكيم الغزيوي وزيرا للمواصلات والنقل.

ومن بين الأسماء الواردة في التشكيلة الحكومية أيضا، جمال سالم شعبان وزيرا للاقتصاد والتجارة وسالم عبد الله ناجي وزيرا للاتصالات والمعلوماتية وهشام عبد الله أبوشكيوات وزيرا للطيران المدني، إضافة إلى وزراء الدولة وهم ثمانية وأبرزهم سمير عبد الحفيظ امحمد وزير دولة لشؤون الانتخابات ومحمد سليمان أبوزقية وزير دولة لشؤون السلطة التشريعية ومحمد أحمد فرحات وزير دولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء وخالد امحمد علي السعداوي وزير دولة لشؤون السياسات والتواصل.

وقال عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي خلال جلسة البرلمان، إنّ نواب الجنوب اعترضوا على تسمية وزير الدفاع ونائب رئيس الحكومة، دون أن يحدد طبيعة الخطوات التي سيتم اتخاذها.