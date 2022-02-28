ليبيا.. "باشاغا" يقدم تشكيلة حكومته للبرلمان وسط تحفظات على بعض للوزراء

قدم رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، مساء اليوم الإثنين للبرلمان الليبي، تشكيلة حكومته المرتقبة، وسط تحفظات من نواب المنطقة الجنوبية واعتراض على تسمية وزير الدفاع ونائب رئيس الحكومة.

وتضم حكومة باشاغا 30 وزيرا و8 وزراء دولة، قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف، إنهم يمثلون مختلف الأقاليم والمناطق الليبية، بينما ظل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء الممثل لمنطقة الجنوب شاغرا، وتولى علي فرج إبراهيم القطراني منصب نائب رئيس مجلس الوزراء عن الشرق.

وتتضمن تشكيلة الحكومة، حافظ عبد الحميد قدور وزيرا للخارجية والتعاون الدولي، أحميد حومة وزيرا للدفاع، خالد مسعود عبد ربه وزيرا للعدل، عصام بوزريبة وزيرا للداخلية، أسامة سعد حماد صالح وزيرا للتخطيط والمالية، عثمان عبد الجليل محمد وزيرا للصحة، محمد محبوب عبد الهادي وزيرا للتربية والتعليم، سامي علي الضاوي وزيرا للحكم المحلي، المبروك الطاهر وزيرا للشؤون الاجتماعية، عبد الحكيم الغزيوي وزيرا للمواصلات والنقل.

ومن بين الأسماء الواردة في التشكيلة الحكومية أيضا، جمال سالم شعبان وزيرا للاقتصاد والتجارة وسالم عبد الله ناجي وزيرا للاتصالات والمعلوماتية وهشام عبد الله أبوشكيوات وزيرا للطيران المدني، إضافة إلى وزراء الدولة وهم ثمانية وأبرزهم سمير عبد الحفيظ امحمد وزير دولة لشؤون الانتخابات ومحمد سليمان أبوزقية وزير دولة لشؤون السلطة التشريعية ومحمد أحمد فرحات وزير دولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء وخالد امحمد علي السعداوي وزير دولة لشؤون السياسات والتواصل.

وقال عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي خلال جلسة البرلمان، إنّ نواب الجنوب اعترضوا على تسمية وزير الدفاع ونائب رئيس الحكومة، دون أن يحدد طبيعة الخطوات التي سيتم اتخاذها.

ووفق مصدر برلماني، فإنّ عدد الحقائب في التشكيلة الجديدة لحكومة فتحي باشاغا موزعة بين 14 حقيبة للمنطقة الغربية و10 حقائب للمنطقة الشرقية و7 حقائب للمنطقة الجنوبية، أمّا الوزارات السيادية فهي موزعة بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي للغرب الليبي، ووزارة الدفاع والحكم المحلي للجنوب الليبي، بينما آلت وزارات المالية والاتصالات والعدل للشرق الليبي“.

وقبل بدء جلسة البرلمان الليبي الإثنين في طبرق، أجرى رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا مشاورات مع نواب يمثلون إقليمي الجنوب والغرب، بالنظر إلى التحفظات التي أبداها بعض النواب على تركيبة الحكومة.