تونس.. اتهام إلياس الفخفاخ بالإثراء غير المشروع

أحال القضاء التونسي، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ لدائرة الاتهام؛ لارتكابه جرائم ”الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط“ حول مكاسبه وممتلكاته.

وقال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، في بيان له، إن القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ انتهت بإحالته على دائرة الاتهام، موضحا أن الإحالة تمت من أجل جرائم ”الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية“.

ويعود فتح القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2020 عندما قرر القطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي في 3 ملفات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، وتعلق الملف التحقيقي الأول المفتوح ضده ”بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولزوجته، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم (حين دُعي إلى مهام رئاسة الحكومة) والإثراء غير المشروع“، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية التونسية في وقت سابق عن الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس محسن الدالي.

وأوضح الدالي أن الملف التحقيقي الثاني، شمل 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل ”استغلال موظف عام صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عام منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظف عام لنشاط بمقابل دون ترخيص“.

بينما تعلّق الملف التحقيقي الثالث بـ 13 متّهما من بينهم الفخفاخ، من أجل التهم نفسها المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني، وفق المصدر ذاته.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ؛ مما دفعه إلى الإعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة التي يُعدّ شريكا فيها بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 يوليو/ تموز 2020.

وشغل الفخفاخ منصب رئيس الحكومة التونسية من 28 فبراير/ شباط 2020 إلى 15 يوليو/ تموز 2020، وهو مهندس وسياسي تونسي انتمى سابقا لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ثم استقال منه.

عمل الفخفاخ وزيرا للسياحة في حكومة حمادي الجبالي من 2011 إلى 2013، ووزيرا للمالية في نفس الحكومة من 2012 إلى 2014. واحتفظ بحقيبة وزارة المالية في حكومة علي العريض.