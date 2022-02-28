المشري: الحكومة المقترحة بمثابة إدخال "المعتدين" على طرابلس من النافذة

وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الحكومة المرتقبة برئاسة فتحي باشاغا، بأنها بمثابة ”إدخال المعتدين إلى طرابلس من النافذة“.

جاء ذلك في تغريدة للمشري على تويتر استبق فيها الجلسة المرتقبة للبرلمان الليبي، يوم الإثنين، للنظر في حكومة فتحي باشاغا.

وكتب في تغريدته، أن ”مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة إدخال للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشلهم في دخولها بالقوة“.

وأضاف: ”أتمنى على أخي وصديقي فتحي باشاغا، الذي كان له الدور الأبرز في الدفاع عن العاصمة، الانتباه لهذا الأمر جيدا“، بحسب تعبيره.

كما دعا المشري، إلى إجراء انتخابات ”في مدة زمنية محددة وسريعة“، استنادا إلى قاعدة دستورية متفق عليها وقوانين انتخابية توافقية.

وتابع: ”رؤيتنا هي اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية، والذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة“.

وكان المشري قد نفى قبل أيام، التوصل إلى اتفاق مع مجلس النواب، بالتصويت على تغيير السلطة التنفيذية بالشكل الذي جرى يوم 10 فبراير/ شباط الجاري.

وأكد المشري في كلمة خلال الجلسة الرسمية الـ64 للمجلس الأعلى للدولة، أنه ”لم يكن هناك أي اتفاق على أن يتم التصويت على السلطة التنفيذية من مجلس النواب بهذا الشكل، الذي جرى يوم 10 فبراير/ شباط الجاري“، وهو تاريخ تكليف البرلمان الليبي، لفتحي باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف المشري أن المجلس الأعلى للدولة اشترط على البرلمان الليبي، عدم تغيير السلطة التنفيذية قبل إنجاز المسار الدستوري، نافيا أن يكون الاتفاق مع البرلمان الليبي على تغيير السلطة التنفيذية قد تم بالشكل الذي جرى به خلال الجلسة التي شهدت تعيين فتحي باشاغا.

وصوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في تلك الجلسة، بأغلبية 53 عضوا، على رفض تعديل الإعلان الدستوري الذي أقره البرلمان الليبي، وعلى رفض إجراء تغيير في السلطة التنفيذية.

وقبل تكليف باشاغا، دعا مجلس النواب إلى اعتماد خريطة طريق متكاملة للمرحلة المقبلة، محذراً من أن ”إقدام مجلس النواب على تغيير السلطة التنفيذية منفرداً، سيؤدي إلى ولادة حكومة ميتة“.

وقال المشري في مؤتمر صحفي يوم الأحد 6 فبراير الجاري من طرابلس إن ”المجلس ولجنة خريطة الطريق البرلمانية، اتفقا على خريطة طريق تذهب بالتوازي في تحديد المسار الدستوري للانتخابات وتغيير الحكومة“.

وشدد على ”ضرورة اعتماد مجلس النواب خريطة طريق متكاملة بمساريها الدستوري والتنفيذي، والعمل سوياً على إنجاز المسارين بالتوازي“.