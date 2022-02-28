الجيش الليبي يقتل عددا من المسلحين في اشتباك مع "عصابة عابرة للحدود"

أعلن مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، يوم الاثنين، أن وحدة تابعة للجيش الليبي، اشتبكت مع عصابة عابرة للحدود في الجنوب، وكبدتها خسائر فادحة.

وكتب المحجوب، عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“، أن ”إحدى وحدات كتيبة سبل السلام التابعة للقوات المسلحة الليبية، اشتبكت أثناء قيامها بدورية مع عصابة عابرة للحدود، بالقرب من منطقة ربيانه جنوب مدينة الكفرة، بالقرب من الحدود المصرية السودانية“.

وأكد أن ”الوحدة العسكرية سيطرت على 4 آليات مسلحة ودمرت 3 آليات أخرى، وقضت على عدد من أفراد العصابة“.

ونشر المحجوب عددا من الصور التي تظهر ساحة المواجهة والآليات المدمرة وألسنة اللهب تتصاعد منها.

وقالت وسائل اعلام ليبية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن عدد قتلى العصابة ”التشادية“ ناهز 16 قتيلا، إضافة إلى اعتقال 26 عنصرا من العصابة، بعضهم جرحى، نقلوا إلى مستشفى ”تازربو“ العام.

وأشارت إلى ”جرح جنديين من كتيبة سبل السلام التابعة للقوات المسلحة“.

ويسيّر الجيش الليبي دوريات في مناطق جنوب ليبيا لملاحقة عصابات التهريب والتنظيمات المسلحة، التي تنشط في الجنوب الليبي.

واشتبكت وحدات من الجيش نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، مع عناصر مسلحة تابعة لتنظيم ”داعش“ في الجنوب الليبي، وتحديدا قرب الحدود مع تشاد، والنيجر، في أعقاب أعمال مطاردة وتعقب نفذتها الوحدات العسكرية لفلول التنظيم في المنطقة.

وقالت كتيبة ”خالد بن الوليد“ التابعة للجيش الليبي، إن قواتها شاركت إلى جانب لواء ”طارق بن زياد المعزز“، وكتيبة حماية المطار، وكتيبة ”شهداء أم الأرانب“ في الاشتباك الذي وقع في عمق الصحراء بمنطقة ”جبل عصيدة“ 80 كلم جنوب القطرون الواقعة على الحدود مع دولتي تشاد والنيجر، وكبدت عناصر تنظيم داعش خسائر فادحة.

وانطلقت المطاردة بعد رصد تمركز عناصر التنظيم الذين نفذوا هجوما قرب بلدة ”أم الأرانب ”القريبة من مدينة سبها، قبل ذلك بنحو أسبوع، استهدف سيارة تقل مجندين تابعين للواء 128 المعزز بعد تنفيذهم عملية استطلاع، وأثناء عودتهم من مدينة تراغن جنوب غرب ليبيا.

وأسفر الهجوم عن مقتل جنديين وإصابة ثالث بجراح بليغة، وقد أعلن تنظيم ”داعش“ مسؤوليته عن الحادث.