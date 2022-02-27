اختطاف مسؤول أمني في المجلس الرئاسي الليبي

اختطف مسلحون مجهولون، مساء أمس السبت، مسؤولًا أمنيًا وعسكريًا في المجلس الرئاسي الليبي في العاصمة طرابلس.

وقالت منظمة ”رصد الجرائم الليبية“، اليوم الأحد، على صفحتها بموقع ”فيسبوك“، إنها سجلت اختطاف مستشار شؤون الأمن والدفاع في المجلس الرئاسي، أحمد محارب القذافي، من قبل ثلاثة مسلحين ملثمين في منطقة الظهرة وسط طرابلس مساء أمس السبت.

وطالبت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي بالكشف عن مصيره، والعمل على إخلاء سبيله، وتقديم المسؤولين عن اختطافه للعدالة.

وأكدت مصادر حقوقية، تحدثت لـ“إرم نيوز“، أن أحمد القذافي، الذي يحمل درجة الدكتوراة في العلوم السياسية، وكان يترأس المجموعة السياسية من أجل ليبيا، اقتاده مسلحون إلى وجهة غير معلومة مساء السبت، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختفائه لحد الآن.

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض بها أحمد القذافي للاختطاف، فقد اختطف في المرة الأولى في فبراير/شباط 2020 من قبل ميليشيا النواصي في طرابلس، دون معرفة الأسباب والدوافع، ودون توجيه تهم محددة، وأطلق سراحه فيما بعد.

وعبرت المصادر عن اعتقادها بأن اختطاف القذافي هذه المرة وثيق الصلة بطبيعة عمله في المجلس الرئاسي، وبملفات أمنية وعسكرية يتولاها، وذلك بهدف الضغط عليه، وربما على المجلس الرئاسي نفسه.

من جهة أخرى، نبهت منظمة رصد الجرائم الليبية إلى مرور عامين على الاختفاء القسري للقاضي في محكمة الخمس، محمد بن عامر، الذي اختطف من منزله في مدينة القره بوللي قرب العاصمة طرابلس على يد ميليشيا ”الكانيات“ في 27 فبراير/ شباط 2020.

وطالبت المنظمة الحكومة بالعمل على الكشف عن مصيره ومصير جميع المخفيين قسرًا.

وأعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية في حينه عن اختطاف القاضي في محكمة الخمس الابتدائية، محمد بن عامر، في ظروف قالت إنها ”غامضة“.

يُشار إلى أن مدينتي الخمس والقره بوللي كانتا عام 2020 تتبعان إداريًا إلى حكومة الوفاق، وتحت سيطرة التشكيلات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، في المنطقة العسكرية الوسطى في مصراتة.

وتشهد العاصمة الليبية بين الحين والآخر عمليات اختطاف وإخفاء قسري لمواطنين ومسؤولين على حد سواء.

وفي 8 فبراير/شباط الجاري اختفت آثار رئيس مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، عبدالحق القريد، ومازال مصيره مجهولًا إلى الآن.