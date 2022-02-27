الخارجية الليبية تستدعي القائم بأعمال السفارة المصرية بسبب عمرو أديب

استدعت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة المصرية على خلفية تصريحات سابقة للإعلامي المصري عمرو أديب شبه فيها العلاقة بين ليبيا ومصر بالعلاقة بين روسيا وأوكرانيا.

ونددت وزارة الخارجية الليبية، في بيان لها، بما وصفته ”الاستخفاف“ من قبل الإعلامي عمرو أديب للسيادة الليبية وتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة بين مصر وليبيا.

من جانبه، أوضح القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى أن ما تحدث به الإعلامي عمرو أديب لا يمثل توجه الحكومة المصرية، ومواقفها حول ليبيا.

من ناحيتها، أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن ”العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية“.



وكان الإعلامي المصري عمرو أديب، أحدث جدلا واسعا، إثر تصريحات أدلى بها في برنامج تلفزيوني، علق فيها على الغزو الذي بدأته روسيا ضد أوكرانيا الأسبوع الماضي.

وخصص عمرو أديب آخر حلقات برنامجه ”الحكاية” والمذاع على شاشة ”إم بي سي“، للحديث عن تطورات الأزمة التي تشهدها الساحة الأوكرانية حيث وصف هذه الحرب بأنها غير متكافئة، وقال عمرو أديب: ”أوكرانيا بالنسبة لروسيا زي ليبيا لمصر“.

وفي شان ليبي آخر، طالبت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، أمس السبت، بضرورة الحفاظ على الهدوء ودعم التوافق السياسي، وحذرت من اللجوء إلى العنف.

جاء ذلك عشية جلسة مرتقبة للبرلمان الليبي لمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وسط توتر سياسي لافت، لا سيما عقب تراجع المجلس الأعلى للدولة عن تفاهماته مع مجلس النواب، وفي ظل رفض رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة.

وخلال لقاء ويليامز مجموعة من الشخصيات السياسية الليبية في طرابلس، قالت وليامز إن هذه الشخصيات، التي لم تذكر أسماءها، عرضت خلال اللقاء مقترحاتها لمعالجة الوضع السياسي الحالي، والعودة إلى مسار إجراء الانتخابات، وتعزيز دور المرأة والمكونات الأخرى وإدماجهم في العملية السياسية.

وفي وقت سابق أمس السبت، بحثت وليامز في طرابلس مع مجموعة من المشاركين في لقاء صناع السلام – ليبيا، ”طرح خيارات لمعالجة الأزمة السياسية الحالية في ليبيا، واستعادة العملية الانتخابية على أساس ثابت وشفاف وشامل بشكل كامل وتوافقي“.