تسريبات "كريدي سويس".. أنباء عن فرار سياسيين تونسيين إلى الخارج

شرع القضاء التونسي بإجراء تحقيقات في معلومات حول فرار عدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال بعد ظهور أسمائهم في التحقيق الخاص ببنك ”كريدي سويس“ السويسري، ما قد يعرّضهم لتتبع قضائي.

وكشفت صحيفة ”الشروق“ التونسية، اليوم الأحد، أن عددا من السياسيين ورجال الأعمال والشخصيات النافذة سافروا إلى خارج تونس في الساعات الأخيرة، على خلفية تورطهم في قضية البنك السويسري التي كشفتها وسائل إعلام أجنبية الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة، إن ”الشخصيات التي لم تحدد هويتها ولا عددها غادرت تونس بعد ورود أسمائها في التحقيق الدولي الذي كشف عن اختراق لأكثر من 30 ألف حساب بنكي، بينها حسابات تابعة لشخصيات تونسية، بقيمة 300 مليون دينار تونسي، (أكثر من 100 مليون دولار)“.

وقال مصدر قضائي رفض الكشف عن هويته لـ ”إرم نيوز“، إن ”القضاء تعهد بفتح تحقيق بشأن الأسماء الواردة في التقرير، ومتابعة الأطراف المعنية والتثبت من سلامة موقفها، ومما إذا كان البعض من المتورطين المفترضين قد غادر فعلا التراب التونسي“.

وأضاف المصدر، أن ”السلطات القضائية بدأت تتحرك منذ صدور التقرير، والحديث عن وجود شخصيات تونسية من بين المعنيين بالأمر“.

ووفق الصحفي الاستقصائي التونسي، وليد الماجري، فإن من بين الأسماء التي كشفها التقرير، رجل الأعمال التونسي فتحي دمق، والنائب بالبرلمان المجمد الصافي سعيد.

وقال الماجري في تصريحات للتلفزيون التونسي، إنه ”لا يمكنه الكشف عن مزيد من الأسماء إلى حين مباشرة التحقيقات القضائية معها“.

وكانت عشرات وسائل الإعلام العالمية، قد نشرت تسريبا ضخما لبيانات مصرفية نحو 37 ألف عميل لدى بنك ”كريدي سويس“ السويسري، حول العالم.

ومساء الأحد الماضي، رفض بنك ”كريدي سويس“ في بيان، الاتهامات الموجهة إليه، مشددا على أن البيانات التي درست ”جزئية وغير صحيحة وأخرجت من إطارها؛ ما يقدم صورة منحازة عن إدارة الشؤون“.

وأضاف البنك أن ”90% من الحسابات المعنية أقفلت الآن، وأن أكثر من 60% منها أقفل قبل العام 2015″، مشيرا إلى أنه ”يُجري تحقيقا“ بشأن تسريب البيانات هذه.

لكن وسائل الإعلام المشاركة في المجموعة، أكدت أن الممارسات التي كشفها التحقيق لا تزال سارية في داخل المصرف، وتشارك فيها مباشرة الإدارة العليا للبنك.