مصادر برلمانية: جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا ستعقد الإثنين

أفادت مصادر برلمانية ليبية لـ“إرم نيوز“ أن جلسة منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا ستعقد يوم غد الإثنين، و ذلك على الرغم من تراجع المجلس الأعلى للدولة، عن تفاهماته مع مجلس النواب الليبي.

و أكدت المصادر أن البرلمان أبلغ من قبل رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، باستكمال تشكيلة حكومته التي باتت جاهزة، و ستعرض على البرلمان الاثنين، مشيرة إلى أن موقف مجلس الدولة لا قيمة له و لن يؤثر على قرار البرلمان.

و أضافت المصادر أن البرلمان تشاور مع مجلس الدولة بشأن تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة، خلال جلسة يوم 10 فبراير/شباط الجاري، و المجلس وافق على هذا التوجه، و بالتالي فإن أي تراجع للمجلس لا يتحمل مسؤوليته البرلمان.

من جانبها، أفادت النائبة بالبرلمان الليبي، سلطنة المسماري، أن ”خطوة مجلس الدولة لن يكون لها أي تأثير على مستوى تشكيل الحكومة لأن الاتفاق السياسي لا يلزم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة في هذا الصدد“.

وأوضحت المسماري، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”الاتفاق ينص على أن نتشاور مع مجلس الدولة في علاقة بالمسار الدستوري وهذا ما تم، ما يعني أن التصويت الذي قام به مجلس الدولة لن يكون له أي تأثير“.

و انقسمت آراء الفاعلين السياسيين في ليبيا حول تداعيات تراجع مجلس الدولة في ليبيا، عن اتفاقه مع البرلمان والسيناريوهات التي ستنبثق عنها في ظل استعداد البرلمان لعقد جلسة يمنح فيها الثقة لفتحي باشاغا وفريقه الحكومي.

وصوت المجلس الأعلى للدولة الاستشاري في ليبيا الخميس على رفض الإجراءات التي اتخذها البرلمان لتعديل الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة جديدة كلف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيلها.

واعتبر عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، أن ”التصويت مؤسف ويعني أن مسار التوافق قد تعثر محملا المسؤولية لمن وصفهم بالمتعجلين والمتسرعين الذين كانوا يرون العملية غنيمة“، وفق قوله.

وقال قزيط في تصريح لـ ”إرم نيوز“: ”هذا التصويت نتيجة العبث بقواعد اللعبة، وبمثل هذه الطرق نخشى أن نكون قد أسهمنا في إحداث أزمة سياسية في البلاد“.

وتابع: ”أعتقد أننا بتنا عالقين في شرك لا يمكن الخروج منه، فعليا أصبح لدينا حكومتان حكومة مدعومة من البرلمان وحكومة مدعومة من مجلس الدولة“.

في المقابل، ترى أطراف سياسية ليبية أخرى أن الأمور تعقدت الآن بعد تصويت مجلس الدولة، غير مستبعدة أن يقود ذلك إلى وجود حكومتين متنافستين على غرار ما كان إبان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج وحكومة عبدالله الثني؛ الأولى في الغرب ومعترف بها دوليا والثانية في الشرق ويدعمها البرلمان فقط.